ЕСПЧ обязал Латвию выплатить компенсацию за незаконное содержание психически больной женщины в тюрьме вопреки решению суда
Европейский суд по правам человека признал Латвию виновной в нарушении права на свободу и личную безопасность после того, как государство почти полгода держало психически больную женщину в обычной тюрьме, несмотря на судебный приказ о ее переводе в больницу. Об этом сообщает Courthouse News.
Что произошло
ЕСПЧ единогласно постановил, что Латвия грубо нарушила статью 5 Европейской конвенции по правам человека, поскольку оставила пациентку, известную под инициалами М.А., в тюрьме, хотя национальные суды и врачи подтвердили: она не может отбывать наказание из-за тяжелого психического состояния и нуждается в госпитализации.
Женщина, родившаяся в 1967 году, много лет имела серьезные проблемы со здоровьем: органическое расстройство личности и эпилепсию. В 2018 году ее осудили на четыре года за мошенничество и подделку документов и отправили в женскую колонию Ильгучиэмс в Риге.
В 2020 году открыли новое дело о мошенничестве, и для проверки ее вменяемости женщину направили в психиатрический центр. Врачи подтвердили: ее состояние значительно ухудшилось, она не способна участвовать в суде или отбывать наказание. Медики рекомендовали немедленно перевести ее в психиатрическую больницу для длительного лечения.
В июле 2021 года суд формально постановил перевести М.А. в медучреждение. Но решение так и не было исполнено.
Полгода в тюрьме вместо больницы
Вместо лечения М.А. вернули в обычную тюрьму, где она оставалась почти шесть месяцев — в то время как разные суды спорили между собой о правильности процедуры ее освобождения и повторных экспертизах.
Лишь в феврале 2022 года другой суд прекратил ее тюремный срок и наконец направил на лечение.
ЕСПЧ подчеркнул:
- задержка была чрезмерной и неоправданной,
- государство должно было действовать немедленно, как только стало известно о медицинских выводах,
- тюремное содержание без надлежащей терапии стало подменой лечения наказанием.
Суд отметил, что медицинская помощь в колонии была лишь базовой, без индивидуальной программы, что противоречит принципу, согласно которому лишение свободы лиц с психическими расстройствами возможно только при условии реального лечения.
Почему возникла такая задержка
ЕСПЧ признал, что латвийские власти пытались соблюдать процедуру. Перевод в больницу требовал отдельного решения об освобождении от предыдущего приговора. Однако два районных суда не смогли согласовать свои действия:
- один уже признал женщину невменяемой и назначил лечение,
- другой потребовал новой экспертизы, несмотря на имеющиеся заключения.
К этому добавились задержки, вызванные пандемией COVID-19.
Реакция экспертов
Эксперты отмечают: дело указывает на системную проблему обращения с психически больными заключенными.
Юрист Чарли Брукер подчеркнул, что заключенные не теряют фундаментальных прав, и если тюрьма не способна предоставить необходимое лечение, государство имеет юридическую и моральную обязанность перевести человека в специализированное учреждение.
Правовед Тео Гавриэлидис отметил, что традиционные тюрьмы просто не приспособлены к работе с пациентами, имеющими сложные психические расстройства, а пренебрежение лечением лишь усугубляет состояние и лишает шансов на восстановление.
Вердикт и компенсация
ЕСПЧ постановил, что М.А. удерживали незаконно, и обязал Латвию выплатить ей 9 000 евро компенсации.
Адвокат М.А. заявила, что тюрьма игнорировала требования экспертов и ее многочисленные обращения о выполнении решения суда: «Они не имели права противоречить выводам психиатров. Они должны были действовать немедленно — но не сделали этого».
Министерство юстиции Латвии заявило, что изучает решение и может обратиться в Большую палату ЕСПЧ.
Решение станет окончательным через три месяца, если стороны не потребуют его пересмотра.
