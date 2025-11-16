ЕСПЧ обязал Латвию выплатить компенсацию за незаконное содержание психически больной женщины в тюрьме вопреки решению суда

Суд признал, что Латвия более полугода не выполняла медицинские заключения и судебные приказы, оставив женщину с тяжyлым психическим расстройством в обычной тюрьме.

Европейский суд по правам человека признал Латвию виновной в нарушении права на свободу и личную безопасность после того, как государство почти полгода держало психически больную женщину в обычной тюрьме, несмотря на судебный приказ о ее переводе в больницу. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

ЕСПЧ единогласно постановил, что Латвия грубо нарушила статью 5 Европейской конвенции по правам человека, поскольку оставила пациентку, известную под инициалами М.А., в тюрьме, хотя национальные суды и врачи подтвердили: она не может отбывать наказание из-за тяжелого психического состояния и нуждается в госпитализации.

Женщина, родившаяся в 1967 году, много лет имела серьезные проблемы со здоровьем: органическое расстройство личности и эпилепсию. В 2018 году ее осудили на четыре года за мошенничество и подделку документов и отправили в женскую колонию Ильгучиэмс в Риге.

В 2020 году открыли новое дело о мошенничестве, и для проверки ее вменяемости женщину направили в психиатрический центр. Врачи подтвердили: ее состояние значительно ухудшилось, она не способна участвовать в суде или отбывать наказание. Медики рекомендовали немедленно перевести ее в психиатрическую больницу для длительного лечения.

В июле 2021 года суд формально постановил перевести М.А. в медучреждение. Но решение так и не было исполнено.

Полгода в тюрьме вместо больницы

Вместо лечения М.А. вернули в обычную тюрьму, где она оставалась почти шесть месяцев — в то время как разные суды спорили между собой о правильности процедуры ее освобождения и повторных экспертизах.

Лишь в феврале 2022 года другой суд прекратил ее тюремный срок и наконец направил на лечение.

ЕСПЧ подчеркнул:

задержка была чрезмерной и неоправданной,

государство должно было действовать немедленно, как только стало известно о медицинских выводах,

тюремное содержание без надлежащей терапии стало подменой лечения наказанием.

Суд отметил, что медицинская помощь в колонии была лишь базовой, без индивидуальной программы, что противоречит принципу, согласно которому лишение свободы лиц с психическими расстройствами возможно только при условии реального лечения.

Почему возникла такая задержка

ЕСПЧ признал, что латвийские власти пытались соблюдать процедуру. Перевод в больницу требовал отдельного решения об освобождении от предыдущего приговора. Однако два районных суда не смогли согласовать свои действия:

один уже признал женщину невменяемой и назначил лечение,

другой потребовал новой экспертизы, несмотря на имеющиеся заключения.

К этому добавились задержки, вызванные пандемией COVID-19.

Реакция экспертов

Эксперты отмечают: дело указывает на системную проблему обращения с психически больными заключенными.

Юрист Чарли Брукер подчеркнул, что заключенные не теряют фундаментальных прав, и если тюрьма не способна предоставить необходимое лечение, государство имеет юридическую и моральную обязанность перевести человека в специализированное учреждение.

Правовед Тео Гавриэлидис отметил, что традиционные тюрьмы просто не приспособлены к работе с пациентами, имеющими сложные психические расстройства, а пренебрежение лечением лишь усугубляет состояние и лишает шансов на восстановление.

Вердикт и компенсация

ЕСПЧ постановил, что М.А. удерживали незаконно, и обязал Латвию выплатить ей 9 000 евро компенсации.

Адвокат М.А. заявила, что тюрьма игнорировала требования экспертов и ее многочисленные обращения о выполнении решения суда: «Они не имели права противоречить выводам психиатров. Они должны были действовать немедленно — но не сделали этого».

Министерство юстиции Латвии заявило, что изучает решение и может обратиться в Большую палату ЕСПЧ.

Решение станет окончательным через три месяца, если стороны не потребуют его пересмотра.

