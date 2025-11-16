Британка вимагає компенсацію від експартнера за «втрачені роки для материнства»

Після 10 років стосунків 34-річна жінка залишилася самотньою і розглядає ЕКЗ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

34-річна жителька Великої Британії заявила, що планує вимагати фінансову компенсацію від колишнього партнера за «вкрадені роки для материнства» після розриву їхніх 10-річних стосунків. Про це пише The Telegraph.

Жінка стверджує, що через відмову партнера від шлюбу та народження дітей вона змушена самостійно фінансувати своє репродуктивне майбутнє. Її 38-річний колишній вважає, що має ще десять років для кар’єри та особистого життя і не готовий до створення сім’ї. Натомість вона, будучи готовою до шлюбу та материнства, залишилася самотньою й емоційно спустошеною. «Я відчуваю, що він мені дуже винен, і я хочу, щоб він заплатив», — зазначила вона.

Дописувачка повідомила, що відмовлялася від кар’єрних можливостей, оскільки вони домовилися, що чоловік буде основним годувальником у разі народження дітей. Ці компроміси, за її словами, зробили її вразливою. Вона також підкреслила, що через відсутність офіційного шлюбу чи формалізованих планів у неї немає правового захисту.

Жінка «відчайдушно хоче стати матір’ю», але боїться, що час спливає, і розглядає можливість ЕКЗ, витрати на яке хоче покласти на екс-партнера. Він, однак, вважає, що не має жодних зобов’язань, і навіть назвав її вік причиною розриву.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.