  1. В мире

Британка требует компенсацию от экс-партнера за «потерянные годы для материнства»

16:35, 16 ноября 2025
После 10 лет отношений 34-летняя женщина осталась одинокой и рассматривает ЭКО.
Британка требует компенсацию от экс-партнера за «потерянные годы для материнства»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

34-летняя жительница Великобритании заявила, что планирует требовать финансовую компенсацию от бывшего партнера за «украденные годы для материнства» после разрыва их 10-летних отношений. Об этом пишет The Telegraph.

Женщина утверждает, что из-за отказа партнера от брака и рождения детей она вынуждена самостоятельно финансировать свое репродуктивное будущее. Ее 38-летний бывший считает, что у него еще десять лет для карьеры и личной жизни и он не готов к созданию семьи. В то же время она, будучи готовой к браку и материнству, осталась одинокой и эмоционально опустошенной. «Я чувствую, что он мне очень должен, и я хочу, чтобы он заплатил», — отметила она.

Автор сообщения сообщила, что отказывалась от карьерных возможностей, поскольку они договорились, что мужчина будет основным кормильцем в случае рождения детей. Эти компромиссы, по ее словам, сделали ее уязвимой. Она также подчеркнула, что из-за отсутствия официального брака или формализованных планов у нее нет правовой защиты.

Женщина «отчаянно хочет стать матерью», но боится, что время уходит, и рассматривает возможность ЭКО, расходы на которое хочет возложить на экс-партнера. Он, однако, считает, что не имеет никаких обязательств, и даже назвал ее возраст причиной разрыва.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

компенсация Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]