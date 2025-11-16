Британка требует компенсацию от экс-партнера за «потерянные годы для материнства»

После 10 лет отношений 34-летняя женщина осталась одинокой и рассматривает ЭКО.

34-летняя жительница Великобритании заявила, что планирует требовать финансовую компенсацию от бывшего партнера за «украденные годы для материнства» после разрыва их 10-летних отношений. Об этом пишет The Telegraph.

Женщина утверждает, что из-за отказа партнера от брака и рождения детей она вынуждена самостоятельно финансировать свое репродуктивное будущее. Ее 38-летний бывший считает, что у него еще десять лет для карьеры и личной жизни и он не готов к созданию семьи. В то же время она, будучи готовой к браку и материнству, осталась одинокой и эмоционально опустошенной. «Я чувствую, что он мне очень должен, и я хочу, чтобы он заплатил», — отметила она.

Автор сообщения сообщила, что отказывалась от карьерных возможностей, поскольку они договорились, что мужчина будет основным кормильцем в случае рождения детей. Эти компромиссы, по ее словам, сделали ее уязвимой. Она также подчеркнула, что из-за отсутствия официального брака или формализованных планов у нее нет правовой защиты.

Женщина «отчаянно хочет стать матерью», но боится, что время уходит, и рассматривает возможность ЭКО, расходы на которое хочет возложить на экс-партнера. Он, однако, считает, что не имеет никаких обязательств, и даже назвал ее возраст причиной разрыва.

