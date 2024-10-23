Условия проведения конкурса и отбора на должности судей необходимо упростить – ВККС и Верховная Рада

В ином случае, как считают в ВККС и в парламенте, конкурс в апелляции может провалиться, а в отборе на должности судей не будет много кандидатов.

Источник фото: ВККС

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политике 22 октября решил существенно изменить редакцию законопроекта № 11425, который предусматривает изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» в части конкурсных процедур на должности судей.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 15 августа Комитет по вопросам правовой политики поддержал законопроект № 11425 от 22 июля 2024 года, предусматривающий отмену требования о необходимости набрать не менее 75% правильных ответов за тестирование на когнитивные способности (IQ-тест). Также было предложено предоставить ВККС право самостоятельно определять проходной балл за тестирование когнитивных способностей.

Указанный законопроект стал попыткой «скорректировать» изменения, внесенные в Закон «О судоустройстве и статусе судей» законом об усовершенствовании процедур судейской карьеры № 3511-IX от 9 декабря 2023 года.

Дело в том, что ВККС летом сообщила, что требование набрать не менее 75% правильных ответов за тестирование на когнитивные способности может стать проблемой для конкурса на должности судей апелляционных судов, а также для дальнейших конкурсов.

Однако в сентябре ВККС вновь сообщила, что предложенных изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» недостаточно для эффективного и качественного проведения как конкурсов на должности судей, так и отбора на должности судей, который Комиссия планирует объявить в декабре 2024 года.

В частности, в Комиссии отметили, что участникам отбора на должности судей, согласно закону № 3511-IX, придется сдавать 10 тестирований и практических заданий. Это, по мнению Комиссии, может напугать потенциальных кандидатов на должности судей, поэтому отбор на должности судей не сможет достичь своей цели – заполнения вакансий в судах первой инстанции.

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики 22 октября глава ВККС Андрей Пасечник сообщил, что необходимо упростить процедуры как конкурсов на должности судей, так и процедуру отбора на должности судей. Это, по расчетам Комиссии, позволит увеличить количество кандидатов на должности судей.

Член Комиссии Надежда Кобецкая добавила, что количество процедур отбора на должности судей целесообразно сократить.

«Нужно вернуться к практике, которая действовала при проведении предыдущего отбора на должности судей, когда кандидаты сдавали тестирование и практические задания, по специализации, исходя из своего желания. То есть, когда кандидат сам выбирает, какие судебные специализации ему интересны. Иначе людей у ​​нас в отборе не будет», – отметила представитель Комиссии.

Также члены ВККС подтвердили свою предыдущую позицию, что требования о необходимости набрать не менее 75% верных ответов за тестирование на когнитивные способности следует отменить.

Интересно, что Андрей Пасечник рассказал народным депутатам о том, что предложенные ВККС изменения процедур конкурсов и отбора на должность судей уже согласованы и одобрены международными партнерами Украины, в частности, проектами технической помощи Украине – USAID, IDLO и Pravo-Justice.

«Мы провели консультации с донорскими организациями, международными партнерами. Они поддерживают предложенные изменения. Они согласились с нашими аргументами, поскольку тоже заинтересованы в скорейшем и качественном проведении отбора. Возражений с их стороны не поступало», - сообщил председатель ВККС.

«Мы также поддерживаем предложенные изменения. Необходимо минимизировать риски срыва конкурса в апелляции. Коллапс апелляционных судов допустить нельзя», - в свою очередь добавил заместитель председателя Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов.

В итоге, без длительных дискуссий Комитет по вопросам правовой политики одобрил фактически новую редакцию законопроекта об изменениях в Законе «О судоустройстве и статусе судей», который теперь будет обозначаться как № 11425-д.

Автор: Вячеслав Хрипун

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