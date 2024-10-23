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Чтобы стать судьей, не нужно будет владеть знаниями из всех сфер права и демонстрировать гениальность на IQ-тесте – требования упростят

07:30, 23 октября 2024
Кандидаты в судьи смогут сами выбрать специализацию, по которой будут сдавать тесты и практические задания, а требования к баллу на IQ-тесте снизят.
Чтобы стать судьей, не нужно будет владеть знаниями из всех сфер права и демонстрировать гениальность на IQ-тесте – требования упростят
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Парламентский комитет по правовой политике решил упростить требования для претендентов в судьи. А именно, им не нужно будет демонстрировать свои знания как по уголовному, так и по хозяйственному и административному праву, составляя соответствующие тесты и практические задания по всем специализациям. Кроме того, им не нужно будет демонстрировать гениальность на IQ-тесте, набирая не менее трети верных ответов. Соответствующие изменения предусматривает комитетская редакция законопроекта №11425-д о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей, которую профильный комитет согласовал 22 октября.

Напомним, что закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры от 9 декабря 2023 года №3511-IX существенно обновил порядок проведения конкурсных процедур на должности судей.

В частности, был введен такой вид анонимного тестирования, как тестирование когнитивных способностей кандидатов (IQ-тест), с распространением на него требования о наборе кандидатом не менее 75% от максимально возможного балла.

Впрочем, через некоторое время в ВККС и Комитете ВР по правовой политике пришли к выводу, что указанное требование создает проблемы для заполнения вакансий в судах, ведь опыт конкурса на должности в Службе дисциплинарных инспекторов показал, что только меньшинство кандидатов способны набрать 75% и более баллов за тестирование когнитивных способностей.

В итоге народные депутаты зарегистрировали законопроект 11425, предусматривающий отмену требования о необходимости набрать не менее 75% верных ответов за IQ-тест. В ВККС этот законопроект поддержали.

Кроме того, как свидетельствует письмо главы ВККС Андрея Пасечника, Комиссия дополнительно предложила депутатам предоставить участникам отбора на должность судьи право выбирать специализацию (одну или несколько), по которой они будут сдавать квалификационный экзамен.

По мнению ВККС, это позволит увеличить количество желающих стать судьями.

В то же время, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», проекты технической помощи Украине выступили против уменьшения требований к когнитивному тестированию и сообщили, что если кандидатов с высокими баллами за IQ-тест будет мало, можно объявить новый конкурс.

Итак, доработанным законопроектом от 22 октября к статье 74 закона о судоустройстве о сдаче квалификационного экзамена предлагают внести изменения, которыми установить, что анонимное тестирование проводится по когнитивным способностям, истории украинской государственности, общим знаниям в сфере права и одной или нескольких специализаций суда по выбору: административной, хозяйственной и общей (гражданской и уголовной).

Практические задачи проводятся в отношении избранной кандидатом специализации (специализаций) суда.

Таким образом, по сравнению с нынешней редакцией, предусматривающей, что кандидат в судьи должен обладать знаниями как по уголовному праву, так и по гражданскому, хозяйственному и административному для составления теста и написанию практического задания, условия для прохождения этого этапа будущим судьям значительно упростят.

Напомним, что в настоящее время закон предусматривает, что тесты и практические задания проводятся по каждой из специализаций.

Также изменениями уточнено, что ВККС не позднее 30 дней до дня проведения квалификационного экзамена обнародует его программу и перечень вопросов тестирования (кроме тестирования по когнитивным способностям) на своем официальном веб-сайте.

Кандидат на должность судьи считается сдавшим квалификационный экзамен по избранной специализации суда, если он:

1) набрал не менее 75% максимально возможного балла за тестирование по истории украинской государственности, общим знаниям в сфере права и соответствующей специализации суда;

2) набрал не менее 75% максимально возможного балла за практическое задание по соответствующей специализации суда;

3) успешно прошел тестирование по когнитивным способностям. Успешным прохождением считается набор кандидатом средне допустимого балла тестирования относительно когнитивных способностей, установленного ВККС.

Также изменениями предусмотрено, что ВККС устанавливает проходной балл квалификационного экзамена, который не может быть ниже 75% максимально возможного балла за соответствующее тестирование (кроме тестирования когнитивных способностей) и практическое задание квалификационного экзамена. При отборе на должность судьи проходной балл для кандидатов устанавливается с учетом количества должностей, на которые объявлен отбор.

Кандидат на должность судьи, сдавший квалификационный экзамен, но не набравший проходной балл, может использовать результаты такого экзамена при участии в следующем отборе на должность судьи, объявленном в течение двух лет со дня утверждения таких результатов.

Также изменения вносятся в ч. 5 статьи 82 закона о судоустройстве, регулирующей основы перевода судьи в другой суд.

В соответствии с ними судья, указанный в части третьей настоящей статьи, во время квалификационного экзамена сдает анонимное тестирование по когнитивным способностям, истории украинской государственности, общим знаниям в сфере права, а также анонимное тестирование и практическое задание по одной или нескольким специализациям суда по выбору.

Судья считается сдавшим квалификационный экзамен по избранной специализации суда, если он:

1) набрал не менее 75% максимально возможного балла за тестирование по истории украинской государственности, общим знаниям в сфере права и соответствующей специализации суда;

2) набрал не менее 75% максимально возможного балла за практическое задание по соответствующей специализации суда;

3) успешно прошел тестирование по когнитивным способностям.

Напомним, действующий закон предусматривает, что судья считается сдавшим квалификационный экзамен по соответствующей специализации суда, если он набрал не менее 75% максимально возможного балла за тестирование по когнитивным способностям, истории украинской государственности и общим знаниям в сфере права, а также за тестирование и практическое задание по такой специализации.

То есть, требования по IQ-тесту упростили и для судей, которые будут переведены в другой местный суд по результатам конкурса на занятие вакантной должности судьи, одновременно с кандидатами, участвующими в отборе на должность судьи.

Автор: Наталья Мамченко

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судья ВККС

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Чтобы стать судьей, не нужно будет владеть знаниями из всех сфер права и демонстрировать гениальность на IQ-тесте – требования упростят

Кандидаты в судьи смогут сами выбрать специализацию, по которой будут сдавать тесты и практические задания, а требования к баллу на IQ-тесте снизят.

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