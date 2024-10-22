Помощь Украине зимой будет критически важна, — генсек НАТО

Марк Рютте отметил важность помощи Украине.

Помощь Украине со стороны НАТО на предстоящую зиму будет критически важна. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Кристеном Михалом, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня мы обсуждаем, как помочь Украине… Мы должны помогать Украине, потому что россия продолжит бомбить украинскую критически важную энергетическую инфраструктуру. Поэтому наша помощь Украине будет критически важна», - заявил Рютте.

Генсек Альянса добавил, что разговаривал с президентом Южной Кореи по поводу отправки КНДР своих солдат в Украину. По его словам, Юн Сок Йоль пообещал отправить южнокорейских экспертов на консультации в НАТО.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возможность получения членства в НАТО в обмен на отказ от находящихся под российской оккупацией территорий.

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