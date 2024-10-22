Допомога Україні взимку буде критично важливою, — генсек НАТО

Марк Рютте наголосив на важливості допомоги Україні.

Допомога Україні з боку НАТО на прийдешньої зими буде критично важливою. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на спільній пресконференції з прем'єром Естонії Крістеном Міхалом, передає «Інтерфакс-Україна».

«Сьогодні ми обговорюємо, як допомогти Україні… Ми маємо допомагати Україні, тому що росія продовжить бомбити українську критично важливу енергетичну інфраструктуру. Тому наша допомога Україні буде критично важливою», - заявив Рютте.

Генсек Альянсу додав, що розмовляв з президентом Південної Кореї щодо відправлення КНДР своїх солдатів до України. За його словами, Юн Сок Йоль пообіцяв відправити південнокорейських експертів на консультації до НАТО.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливість отримання членства в НАТО в обмін на відмову від територій, які наразі перебувають під російською окупацією.

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