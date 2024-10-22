Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Допомога Україні взимку буде критично важливою, — генсек НАТО

20:42, 22 жовтня 2024
Марк Рютте наголосив на важливості допомоги Україні.
Допомога Україні взимку буде критично важливою, — генсек НАТО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Допомога Україні з боку НАТО на прийдешньої зими буде критично важливою. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на спільній пресконференції з прем'єром Естонії Крістеном Міхалом, передає «Інтерфакс-Україна».

«Сьогодні ми обговорюємо, як допомогти Україні… Ми маємо допомагати Україні, тому що росія продовжить бомбити українську критично важливу енергетичну інфраструктуру. Тому наша допомога Україні буде критично важливою», - заявив Рютте.

Генсек Альянсу додав, що розмовляв з президентом Південної Кореї щодо відправлення  КНДР своїх солдатів до України. За його словами, Юн Сок Йоль пообіцяв відправити південнокорейських експертів на консультації до НАТО.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливість отримання членства в НАТО в обмін на відмову від територій, які наразі перебувають під російською окупацією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАТО Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Були дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров’я та міністра соціальної політики – Володимир Зеленський про ситуацію з МСЕК

Володимир Зеленський назвав непереконливими доповіді міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та міністерки соцполітики Оксани Жолнович щодо ситуації з МСЕК.

Мінфін: Меморандум з МВФ включає потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, але лише за умови виділення ресурсів для захисту вразливих домогосподарств

Усі оновлення Меморандуму з МВФ розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на вирішення проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну – Міністерство фінансів України.

Державна судова адміністрація остаточно програла судовий процес проти Ради суддів України

Верховний Суд вказав, що РСУ не перевищувала своїх повноважень і мала право на звернення із заявою щодо дій або бездіяльності ДСА.

МСЕК буде ліквідовано з 31 грудня, а щодо пенсійних виплат по інвалідності посадовцям проведуть аудит – рішення РНБО

Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроектів про ліквідацію МСЕК, а також перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів.

Конкурс в апеляційні господарські суди – результати тестування за 22 жовтня

7 кандидатів не набрали прохідний бал, а ще 10 не з’явилися.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси