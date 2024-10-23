СНБО поручило НАПК, которое проверяло декларацию главы Хмельницкой МСЭК, проверить состояние имплементации рекомендаций

Проверка НАПК декларации главы Хмельницкой МСЭК дала мало эффекта – что поручили НАПК решениям СНБО.

Решением СНБО от 22 октября Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК), которое перед этим проверяло декларацию руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяны Крупы, поручили проверить состояние имплементации рекомендаций.

А именно НАЗК рекомендовано проверить до 30 ноября состояние имплементации рекомендаций, определенных в исследовании «Топ-10 коррупционных рисков МСЭК по установлению инвалидности», которое было проведено еще в 2021 году.

Также НАПК должна разработать и обеспечить до 31 декабря внесение на рассмотрение Кабмина законопроектов о внесении изменений в Уголовный кодекс и Гражданский процессуальный кодекс, которые определяли бы председателя и членов МСЭК субъектами уголовной ответственности за незаконное обогащение и ответчиками по делам о признании необоснованными активов, т.е., о гражданской конфискации.

Напомним, НАПК, возглавляемый избранным с решающим голосом международных экспертов Виктором Павлущиком, 7 октября сообщило, что начинает повторную полную проверку декларации руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяны Крупы, у которой во время обысков, как сообщается, обнаружили лишь наличными почти 6 млн долларов США.

«Указанная сумма наличных денег в декларациях не указана. Такие вновь открывшиеся обстоятельства являются основанием для повторной проверки декларации, несмотря на то, что ранее НАПК уже осуществило полную проверку декларации за 2023 год, установило признаки недостоверных сведений и направило обоснованный вывод в Национальную полицию Украины для соответствующего реагирования» - констатировали в НАПК.

Результаты повторной проверки обещают обнародовать на сайте НАПК. Пока результаты первой полной, по словам НАПК, проверки декларации Татьяны Крупы, на сайте НАПК найти трудно.

Следует отметить, что ранее в НАПК сообщили об изменении порядка проведения проверки деклараций в результате принятого Верховной Радой закона.

«Каждая декларация подвергается автоматической полной проверке. С использованием информационных продуктов декларация проходит сверку с государственными реестрами и базами данных и через установление соответствия/несоответствия. Затем декларация оценивается на предмет необоснованных активов. То есть она проходит испытание формулой незаконного обогащения. И если разногласий и признаков необоснованных активов нет, эта декларация считается прошедшей автоматическую проверку» - объясняли в НАПК.

Также напомним, что в конце мая 2024 года председатель Комитета Верховной Рады по предотвращению коррупции Анастасия Радина отметила, что НАПК была проверена треть деклараций должностных лиц руководящего состава ТЦК (541 из примерно 1700 человек).

«Из всех проанализированных кейсов открыто только 8 дел с признаками коррупционных правонарушений, а это свидетельствует о том, что руководителей ТЦК, несущих службу законно и добросовестно, в разы больше, чем может казаться» - заявила Анастасия Радина.

Также напомним, что ранее автор поправки об исключении членов врачебно-консультативных комиссии (ЛКК) из числа субъектов декларирования, председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина объяснила, почему требовалось такое решение.

Автор: Наталья Мамченко

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