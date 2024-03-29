Анастасия Радина объяснила, почему членов врачебно-консультативных комиссий освободили от обязанности подачи деклараций

Тратить ограниченный ресурс НАПК на проверки деклараций обычных врачей пока не рационально, отметила председатель Комитета по антикоррупционной политике.

Автор поправки об исключении членов врачебно-консультативных комиссии (ВКК) из числа субъектов декларирования, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина объяснила, почему требовалось такое решение.

«О подаче деклараций членами врачебных консультативных комиссий (ВКК). 29 марта мы в парламенте отменили обязанность членов ВКК подавать такие декларации и освободили врачей от ответственности за неподачу или несвоевременную подачу деклараций. Такие нормы содержатся в законопроекте №10313, направленном на подпись Президенту.

Почему так? Во-первых, при возложении на врачей обязанности подавать декларации мы исходили не из коррупционных рисков в работе ВКК как таковых. ВКК должны были взять на себя те же функции, которые выполняют ВЛК. Однако сейчас роль ВКК в мобилизации ограничена практически только выводом о необходимости ухода за лицами старше 80 лет, что дает смотрителю право на отсрочку от мобилизации. Решения по инвалидности и пригодности к мобилизации военнообязанных принимают другие спецкомиссии - ВЛК и МСЭК.

Во-вторых, в ВКК входит значительное количество украинских врачей, а в некоторых регионах почти все. Это в том числе врачи, ежедневно спасающие раненых воинов. Тратить ограниченный ресурс НАПК на проверки деклараций обычных врачей пока не рационально. Если коррупционные риски в деятельности ЛКК возрастут, парламент отреагирует соответственно.

Обязанность подавать декларации для членов МСЭК и ВЛК остается в силе. 31 марта кампания по подаче имущественных деклараций за 2023 год подходит к концу и общество сможет ознакомиться с их публичными декларациями» - отметила Анастасия Радина.

Также она подчеркнула, что для борьбы с коррупцией в вопросах мобилизации также подала поправки по цифровизации контроля над отсрочками от мобилизации и в настоящее время это учтено комитетом.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 21 марта парламенты принял в целом как закон законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, которым главы и члены врачебно-консультативных комиссий исключены из перечня субъектов, на которых распространяется действие закона о предотвращении коррупции с определенными условиями.

Сделано это было за неделю до завершения кампании за 2023 год.

Пока этот законопроект еще готовится на подпись к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, и только после этого будет передан на подпись Президенту. Следовательно, он не успеет вступить в силу до 31 марта (т. е. до конца кампании декларирования).

Таким образом, члены и председатели ВКК по действующему закону о предотвращении коррупции все еще являются субъектами декларирования.

Автор: Наталя Мамченко

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