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ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда

14:48, 29 марта 2024
Судья, который намеревался быть командирован в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию свои документы.
ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда
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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что назначила вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия:

в Нежинский горрайонный суд Черниговской области – 4 судей;

в Сквирский районный суд Киевской области – 1 судьи.

Розгляд питання відбуватиметься 24 квітня 2024 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ,вул. Генерала Шаповала, 9).    

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів з дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова або електронна.

Документи може бути подано суддею особисто або надіслано поштою (у тому числі електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;

електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

з понеділка до четверга з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 16:00;

у п’ятницю з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 15:00.

Скановані зображення паперових документів, направлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх направлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує відповідне надсилання.

Судді, які бажають надіслати документи електронною поштою, повинні направити на електронну адресу Комісії згоду та інші матеріали у вигляді електронного документу (підписані кваліфікованим електронним підписом).

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