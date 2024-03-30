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Как изменить страхователя в сформированном е-больничном: алгоритм действий

08:14, 30 марта 2024
ПФУ доработало соответствующее программное обеспечение для смены страхователя в сформированном листке нетрудоспособности.
Как изменить страхователя в сформированном е-больничном: алгоритм действий
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В сложившемся листке нетрудоспособности теперь можно сменить страхователя. Соответствующее программное обеспечение доработано Пенсионным фондом Украины.

Сложившийся листок нетрудоспособности направляется страхователям через кабинет страхователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Информация о трудовых отношениях работника с тем или иным страхователем основывается на данных Реестра застрахованных лиц, поступающих туда из источников, предусмотренных ст. 18 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», в частности от Государственной налоговой службы Украины.

Поэтому, если на дату формирования листка нетрудоспособности, работодателем не было подано уведомление о принятии на работу работника, отчет по ЕСВ или допущены ошибки в отчетности, в результате чего листок нетрудоспособности не попал в электронный кабинет страхователя, то после представления соответствующих отчетов или уведомления о принятии на работу можно направить в Пенсионный фонд запрос об изменении страхователя в уже сложившихся листках нетрудоспособности.

Для создания запроса в пункте меню «Листки нетрудоспособности» кабинета страхователя добавлена кнопка «Запрос на смену страхователя в ЛН после представления ПППР/отчета», при наведении курсора, на которую пользователю предоставляется следующее информационное сообщение: «Запрос подается страхователем по вновь принятым работникам, которым ЭЛН создан на прежнее место работы, в связи с отсутствием информации о новых трудовых отношениях. Запрос направляется после представления Уведомления о принятии работника на работу (заключение гиг-контракта)/Отчета по ЕСВ, подтверждающего наличие новых трудовых отношений на момент наступления страхового случая».

В экранной форме запроса следует заполнить необходимые данные:

  • регион (выбрать из выпадающего списка);
  • телефон страхователя;
  • код ЕГРПОУ страхователя, на которого создан листок нетрудоспособности и которого необходимо изменить;
  • номер ЭЛН, по которому необходимо сменить страхователя;
  • РНОКПП (не обязательно для заполнения).

Автоматически заполняется системой: номер запроса; дата формирования запроса; код ЕГРПОУ (РНОКПП) страхователя; наименование страхователя/ФИО.

При создании запроса можно добавить сканкопии документов.

После внесения всех необходимых данных и отправки запроса, он меняет статус на «Отправлено» и попадает на обработку в Пенсионный фонд.

Если в процессе обработки запроса в системе будут наличествовать листки нетрудоспособности, которые будут соответствовать условиям такой замены, будет принято решение о замене страхователя. После этого работодатель сможет просмотреть эти ЭЛН в электронном кабинете в пункте меню «Листки нетрудоспособности» по параметру поиска «Изменен страхователь в ЭЛН по запросу».

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