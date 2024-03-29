В Черниговской области мобилизованный депутат уклонялся от службы, но получал деньги: теперь его ждет суд

Депутат горсовета с Черниговской области предстанет перед судом за уклонение от исполнения обязанностей военной службы и мошенничество.

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило обвинительный акт в суд в отношении депутата Семеновского городского совета Черниговской области, который после мобилизации уклонялся от военной службы при содействии руководителя подразделения. Об этом сообщает официальный сайт ГБР.

Правоохранители установили, что депутат был мобилизован после начала российского вторжения, однако в течение 5 месяцев фактически не исполнял обязанности военной службы. Его непосредственный начальник не реагировал на отсутствие подчиненного военнослужащего и наоборот фиксировал в служебной документации, что он якобы несет службу в пограничных нарядах.

При этом депутат незаконно получил денежное обеспечение военного и специальные надбавки более чем на 157 тысяч гривен, добавляют в ГБР.

Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей военной службы и мошенничестве. Депутату грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Кроме того, материалы досудебного расследования в отношении прикрывавшего его преступные действия начальника депутата были выделены в отдельное производство. Уголовное производство завершено и направлено в суд. Подельнику грозит лишение свободы до 10 лет.

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