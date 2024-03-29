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На Чернігівщині мобілізований депутат ухилявся від служби, але отримував гроші: тепер його чекає суд

14:54, 29 березня 2024
Депутат міськради з Чернігівщини постане перед судом за ухилення від виконання обов’язків військової служби та шахрайство.
На Чернігівщині мобілізований депутат ухилявся від служби, але отримував гроші: тепер його чекає суд
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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та направило обвинувальний акт до суду щодо депутата Семенівської міської ради Чернігівської області, який після мобілізації ухилявся від військової служби за сприяння керівника підрозділу. Про це нформує офіційний сайт ДБР.

Правоохоронці встановили, що депутат був мобілізований після початку російського вторгнення, проте протягом 5 місяців фактично не виконував обов’язки військової служби. Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця та навпаки фіксував у службовій документації, що той начебто несе службу у прикордонних нарядах.

При цьому депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового та спеціальні надбавки на понад 157 тисяч гривень, додають у ДБР.

Він обвинувачується в ухиленні від виконання обов’язків військової служби та шахрайстві. Депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Крім того, матеріали досудового розслідування відносно начальника депутата, який прикривав його злочинні дії, були виділені в окреме провадження. Наразі кримінальне провадження завершено та направлено до суду. Подільнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

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