Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

Як змінити страхувальника у сформованому е-лікарняному: алгоритм дій

08:14, 30 березня 2024
ПФУ доопрацював відповідне програмне забезпечення для зміни страхувальника у сформованому листку непрацездатності.
Як змінити страхувальника у сформованому е-лікарняному: алгоритм дій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У сформованому листку непрацездатності тепер можна змінити страхувальника. Відповідне програмне забезпечення доопрацьоване Пенсійним фондом України.

Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Інформація про трудові відносини працівника з тим чи іншим страхувальником ґрунтується на даних Реєстру застрахованих осіб, які надходять туди з джерел, передбачених ст. 18 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зокрема від Державної податкової служби України.

Тому, якщо на дату формування листка непрацездатності, роботодавцем не було подано повідомлення про прийняття на роботу працівника, звіт з ЄСВ, або допущені помилки в звітності, внаслідок чого листок непрацездатності не потрапив в електронний кабінет страхувальника, то після подання відповідних звітів або повідомлення про прийняття на роботу, можна направити до Пенсійного фонду запит щодо зміни страхувальника у вже сформованих листках непрацездатності.

Для створення запиту в пункті меню «Листки непрацездатності» кабінету страхувальника додано кнопку «Запит на зміну страхувальника в ЛН після подання ПППР/звіту», при наведенні курсора, на яку, користувачу надається наступне інформаційне повідомлення: «Запит подається страхувальником по новоприйнятим працівникам, яким ЕЛН створено на попереднє місце роботи, в зв’язку з відсутністю інформації щодо нових трудових відносин. Запит направляється після подання Повідомлення про прийняття працівника на роботу (укладення гіг-контракту)/Звіту по ЄСВ, який підтверджує наявність нових трудових відносин на момент настання страхового випадку».

В екранній формі запиту слід заповнити необхідні дані:

  • регіон (вибрати з випадаючого списку);
  • телефон страхувальника;
  • код ЄДРПОУ страхувальника, на якого було створено листок непрацездатності і якого необхідно змінити;
  • номер ЕЛН, по якому необхідно змінити страхувальника;
  • РНОКПП (не обов’язкове для заповнення).

Автоматично заповнюється системою: номер запиту; дата формування запиту; код ЄДРПОУ (РНОКПП) страхувальника; найменування страхувальника/ПІБ.

При створенні запиту також можна додати сканкопії документів.

Після внесення всіх необхідних даних та відправки запиту, він змінює статус на «Надіслано» та потрапляє на опрацювання до Пенсійного фонду.

Якщо в процесі опрацювання запиту в системі будуть наявні листки непрацездатності, які відповідатимуть умовам для такої заміни, буде прийнято рішення про заміну страхувальника. Після цього роботодавець зможе переглянути ці ЕЛН в електронному кабінеті в пункті меню «Листки непрацездатності» за параметром пошуку «Змінено страхувальника в ЕЛН за запитом».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна ухвалить зміни до Кримінального процесуального кодексу до кінця квітня 2024 року – Меморандум з МВФ

Крім змін стосовно розгляду справ у ВАКС, Україна повинна розробити подальші зміни до КПК для підвищення ефективності розслідування корупції, включаючи обґрунтованість строків досудового розслідування, йдеться у Меморандумі з МВФ.

За ненадання переваги у русі машинам швидкої медичної допомоги чи пожежної служби зможуть позбавляти прав на рік

Для водіїв, які нехтують ПДД і ставлять під загрозу чужі життя, передбачать більш сурове покарання, аніж штраф в 680 грн.

Зеленський звільнив заступників керівника Офісу Президента Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова

Президент підписав укази про звільнення заступників керівника Офісу Президента Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова – замість них призначили Ірину Мудру та Олену Ковальську.

Чоловіки, що перебувають за кордоном, під час оформлення нового закордонного паспорта повинні будуть надати військово-обліковий документ – Веніславський

За словами Федора Веніславського, Комітет підтримав обмеження для чоловіків, які перебувають за кордоном, в частині надання військового квитка під час оформлення нового закордонного паспорта і поки роздумує над обмеженнями для ухилянтів.

Хто може очолити Вищу кваліфікаційну комісію суддів – можливі претенденти

1 квітня члени ВККС можуть спробувати обрати нового голову Комісії, однак питання в тому, чи вистачить претендентам голосів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Анзор Саадулаєв
    Анзор Саадулаєв
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді