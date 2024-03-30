Як змінити страхувальника у сформованому е-лікарняному: алгоритм дій

ПФУ доопрацював відповідне програмне забезпечення для зміни страхувальника у сформованому листку непрацездатності.

У сформованому листку непрацездатності тепер можна змінити страхувальника. Відповідне програмне забезпечення доопрацьоване Пенсійним фондом України.

Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Інформація про трудові відносини працівника з тим чи іншим страхувальником ґрунтується на даних Реєстру застрахованих осіб, які надходять туди з джерел, передбачених ст. 18 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зокрема від Державної податкової служби України.

Тому, якщо на дату формування листка непрацездатності, роботодавцем не було подано повідомлення про прийняття на роботу працівника, звіт з ЄСВ, або допущені помилки в звітності, внаслідок чого листок непрацездатності не потрапив в електронний кабінет страхувальника, то після подання відповідних звітів або повідомлення про прийняття на роботу, можна направити до Пенсійного фонду запит щодо зміни страхувальника у вже сформованих листках непрацездатності.

Для створення запиту в пункті меню «Листки непрацездатності» кабінету страхувальника додано кнопку «Запит на зміну страхувальника в ЛН після подання ПППР/звіту», при наведенні курсора, на яку, користувачу надається наступне інформаційне повідомлення: «Запит подається страхувальником по новоприйнятим працівникам, яким ЕЛН створено на попереднє місце роботи, в зв’язку з відсутністю інформації щодо нових трудових відносин. Запит направляється після подання Повідомлення про прийняття працівника на роботу (укладення гіг-контракту)/Звіту по ЄСВ, який підтверджує наявність нових трудових відносин на момент настання страхового випадку».

В екранній формі запиту слід заповнити необхідні дані:

регіон (вибрати з випадаючого списку);

телефон страхувальника;

код ЄДРПОУ страхувальника, на якого було створено листок непрацездатності і якого необхідно змінити;

номер ЕЛН, по якому необхідно змінити страхувальника;

РНОКПП (не обов’язкове для заповнення).

Автоматично заповнюється системою: номер запиту; дата формування запиту; код ЄДРПОУ (РНОКПП) страхувальника; найменування страхувальника/ПІБ.

При створенні запиту також можна додати сканкопії документів.

Після внесення всіх необхідних даних та відправки запиту, він змінює статус на «Надіслано» та потрапляє на опрацювання до Пенсійного фонду.

Якщо в процесі опрацювання запиту в системі будуть наявні листки непрацездатності, які відповідатимуть умовам для такої заміни, буде прийнято рішення про заміну страхувальника. Після цього роботодавець зможе переглянути ці ЕЛН в електронному кабінеті в пункті меню «Листки непрацездатності» за параметром пошуку «Змінено страхувальника в ЕЛН за запитом».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.