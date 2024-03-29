Анастасія Радіна пояснила, чому членів лікарсько-консультативних комісій звільнили від обов’язку подання декларацій

Витрачати обмежений ресурс НАЗК на перевірки декларацій звичайних лікарів наразі не раціонально, зауважила голова Комітету з питань антикорупційної політики.

Автор поправки про виключення членів лікарсько-консультативних комісії (ЛКК) з числа суб’єктів декларування, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна пояснила, чому було потрібне таке рішення.

«Щодо подання декларацій членами лікарських консультативних комісій (ЛКК). 29 березня ми в парламенті скасували обов’язок членів ЛКК подавати такі декларації та звільнили лікарів від відповідальності за неподання чи несвоєчасне подання декларацій. Такі норми містяться в законопроекті № 10313, направленому на підпис Президенту.

Чому так? По-перше, при покладанні на лікарів обов’язку подавати декларації ми виходили не з корупційних ризиків у роботі ЛКК як таких. ЛКК мали взяти на себе ті ж функції, що виконують ВЛК. Однак зараз роль ЛКК у мобілізації обмежена практично тільки висновком про необхідність догляду за особами, старшими за 80 років, що дає доглядачу право на відстрочку від мобілізації. Рішення щодо інвалідності та придатності до мобілізації військовозобов’язаних ухвалюють інші спецкомісії — ВЛК та МСЕК.

По-друге, до ЛКК входить значна кількість українських лікарів, а в деяких регіонах — майже всі. Це у тому числі лікарі, які щоденно рятують поранених воїнів. Витрачати обмежений ресурс НАЗК на перевірки декларацій звичайних лікарів наразі не раціонально. Якщо корупційні ризики у діяльності ЛКК зростуть — парламент відреагує відповідно.

Обов’язок подавати декларації для членів МСЕК та ВЛК залишається чинним. 31 березня кампанія з подачі майнових декларацій за 2023 рік добігає кінця і суспільство зможе ознайомитись із їхніми публічними деклараціями» - зазначила Анастасія Радіна.

Також вона підкреслила, що для боротьби із корупцією у питаннях мобілізації також подала поправки щодо цифровізації контролю за відстрочками від мобілізації і наразі це враховано комітетом.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 21 березня парламенти ухвалив в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, яким голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключено з переліку суб’єктів, на яких поширюється дія закону про запобігання корупції, із певними умовами.

Зроблено це було за тиждень до завершення кампанії декларування за 2023 рік.

Наразі цей законопроект ще готується на підпис до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, і лише після цього буде переданий на підпис до Президента. Отже, він не встигне набути чинності до 31 березня (тобто, до кінця кампанії декларування).

Таким чином, члени та голови ЛКК за чинним законом про запобігання корупції все ще є суб’єктами декларування.

Автор: Наталя Мамченко

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