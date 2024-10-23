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Для того, щоб стати суддею, не потрібно буде володіти знаннями з усіх сфер права і демонструвати геніальність на IQ-тесті – вимоги спростять

07:30, 23 жовтня 2024
Кандидати в судді зможуть самі обрати спеціалізацію, з якої складатимуть тести і практичні завдання, а вимоги до балу на IQ-тесті знизять.
Для того, щоб стати суддею, не потрібно буде володіти знаннями з усіх сфер права і демонструвати геніальність на IQ-тесті – вимоги спростять
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Парламентський комітет з питань правової політики вирішив спростити вимоги для претендентів в судді. А саме, їм не потрібно буде демонструвати свої знання як з кримінального, так і з господарського та адміністративного права, складаючи відповідні тести і практичні завдання з усіх спеціалізацій. Крім того, їм не потрібно буде демонструвати геніальність на IQ-тесті, набираючи не менш, ніж третину вірних відповідей. Відповідні зміни передбачає комітетська редакція законопроекту №11425-д про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів, яку профільний комітет погодив 22 жовтня.

Нагадаємо, що закон про удосконалення процедур суддівської кар’єри від 9 грудня 2023 року №3511-IX суттєво оновив порядок проведення конкурсних процедур на посади суддів.

Зокрема було запроваджено такий вид анонімного тестування, як тестування когнітивних здібностей кандидатів (IQ-тест), з поширенням на нього вимоги про набрання кандидатом не менше ніж 75% від максимально можливого бала.

Втім, через деякий час у ВККС та Комітеті ВРУ з питань правової політики дійшли висновку, що зазначена вимога створює проблеми для заповнення вакансій в судах, адже досвід конкурсу на посади у Службі дисциплінарних інспекторів показав, що лише меншість кандидатів здатні набрати 75% і більше балів за тестування когнітивних здібностей.

У підсумку, народні депутати зареєстрували законопроект 11425, який передбачає скасування вимоги про необхідність набрати не менше 75% вірних відповідей за IQ-тест. У ВККС зазначений законопроект підтримали.

Крім того, як свідчить лист голови ВККС Андрія Пасічника, Комісія додатково запропонувала депутатам надати учасникам добору на посаду судді право обирати спеціалізацію (одну або кілька), за якою вони складатимуть кваліфікаційний іспит.

На думку ВККС, це дозволить збільшити кількість бажаючих стати суддями.

В той же час, як раніше писала «Судово-юридична газета», проекти технічної допомоги Україні виступили проти зменшення вимог до когнітивного тестування та повідомили, що якщо кандидатів з високими балами за IQ-тест буде мало, можна оголосити новий конкурс.

Отже, доопрацьованим законопроектом від 22 жовтня до статті 74 закону про судоустрій щодо складання кваліфікаційного іспиту пропонують внести зміни, якими передбачити, що анонімне тестування проводиться щодо когнітивних здібностей, історії української державності, загальних знань у сфері права та однієї або кількох спеціалізацій суду на вибір: адміністративної, господарської та загальної (цивільної і кримінальної).

Практичні завдання проводяться щодо обраної кандидатом спеціалізації (спеціалізацій) суду.

Таким чином, порівняно з нинішньою редакцію, яка передбачає, що кандидат у судді повинен володіти знаннями як з кримінального права, так і з цивільного, господарського і адміністративного для складення тесту і написання практичного завдання, умови для проходження цього етапу майбутнім суддям значно спростять.

Нагадаємо, що наразі закон передбачає, що тести і практичні завдання проводяться щодо кожної із спеціалізацій.

Також змінами уточнено, що ВККС не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення кваліфікаційного іспиту оприлюднює його програму та перелік питань тестування (крім тестування щодо когнітивних здібностей) на своєму офіційному веб-сайті.

Кандидат на посаду судді вважається таким, що склав кваліфікаційний іспит з обраної спеціалізації суду, якщо він:

1) набрав не менше 75% максимально можливого бала за тестування щодо історії української державності, загальних знань у сфері права та відповідної спеціалізації суду;

2) набрав не менше 75% максимально можливого бала за практичне завдання щодо відповідної спеціалізації суду;

3) успішно пройшов тестування щодо когнітивних здібностей. Успішним проходженням вважається набрання кандидатом середньо допустимого балу тестування щодо когнітивних здібностей, встановленого ВККС.

Також змінами передбачено, що ВККС встановлює прохідний бал кваліфікаційного іспиту, який не може бути нижчим за 75% максимально можливого бала за відповідне тестування (крім тестування щодо когнітивних здібностей) та практичне завдання кваліфікаційного іспиту. Під час добору на посаду судді прохідний бал для кандидатів встановлюється з урахуванням кількості посад, щодо яких оголошено добір.

Кандидат на посаду судді, який склав кваліфікаційний іспит, але не набрав прохідний бал, може використати результати такого іспиту під час участі у наступному доборі на посаду судді, оголошеному протягом двох років з дня затвердження таких результатів.

Також зміни вносяться до ч. 5 статті 82 закону про судоустрій, яка регулює засади переведення судді до іншого суду.

Відповідно до них суддя, зазначений у частині третій цієї статті, під час кваліфікаційного іспиту складає анонімне тестування щодо когнітивних здібностей, історії української державності, загальних знань у сфері права, а також анонімне тестування та практичне завдання щодо однієї або кількох спеціалізацій суду на вибір.

Суддя вважається таким, що склав кваліфікаційний іспит з обраної спеціалізації суду, якщо він:

1) набрав не менше 75% максимально можливого бала за тестування щодо історії української державності, загальних знань у сфері права та відповідної спеціалізації суду;

2) набрав не менше 75% максимально можливого бала за практичне завдання щодо відповідної спеціалізації суду;

3) успішно пройшов тестування щодо когнітивних здібностей.

Нагадаємо, чинний закон передбачає, що суддя вважається таким, що склав кваліфікаційний іспит з відповідної спеціалізації суду, якщо він набрав не менше 75% максимально можливого бала за тестування щодо когнітивних здібностей, історії української державності та загальних знань у сфері права, а також за тестування та практичне завдання щодо такої спеціалізації.

Тобто, вимоги стосовно IQ-тесту спростили і для суддів, які виявлять намір бути переведеним до іншого місцевого суду за результатами конкурсу на зайняття вакантної посади судді, одночасно із кандидатами, які беруть участь у доборі на посаду судді.

Автор: Наталя Мамченко

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суддя ВККС

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