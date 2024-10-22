Конституционный Суд Украины приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о рынке земли

КСУ приступил к рассмотрению дела о конституционности закона об условиях обращения земель сельскохозяйственного назначения и отдельных предписаний Земельного кодекса Украины.

Конституционный Суд Украины 22 октября приступил к рассмотрению дела о конституционности закона об условиях обращения земель сельскохозяйственного назначения и отдельных предписаний Земельного кодекса Украины.

Большая палата КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривала дела по конституционным представлениям 48 и 53 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях обращения земель сельскохозяйственного назначения», отдельных положений Земельного кодекса Украины с изменениями, внесенными указанным законом.

Судья-докладчик по этому делу Галина Юровская отметила, что указанные конституционные производства ввиду того, что у них подняты вопросы соответствия Конституции Украины, в частности, Закона, были объединены в одно производство.

Из содержания конституционных представлений следует следующее.

Народные депутаты Украины просили признать неконституционными Закон, положения абзацев шестого, седьмого, восьмого части первой, абзаца девятого части первой, части второй, части четвертой, части шестой статьи 130, части первой статьи 145, пункта 6-1, подпунктов «а» , «б» пункта 15 раздела Х Переходные положения Кодекса.

Авторы ходатайств считают, что Закон неконституционный, поскольку его принятие Верховной Радой Украины состоялось с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия. Положения Закона, как и его цели, противоречат предписаниям Конституции Украины. Также народные депутаты Украины отмечают, что вопросы, касающиеся земли, являющейся объектом права собственности Украинского народа, не могут решаться без волеизъявления граждан Украины на всеукраинском референдуме.

Для обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия Судом обоснованного решения были направлены запросы в органы государственной власти, учебные заведения, научные учреждения и членов Научно-консультативного совета Конституционного Суда с просьбой высказать позиции по вопросам, затронутым в соответствующих конституционных представлениях. Ответы на запросы будут исследованы на закрытой части пленарного заседания Большой палаты Суда.

Кроме того, во время открытой части пленарного заседания Суд также рассмотрел два ходатайства от представителей субъекта права на конституционное представление: о признании конституционного производства по этому делу безотлагательным и об изменении формы конституционного производства с письменной на устную. По результатам рассмотрения Суд отказал в их удовлетворении, в то же время отметив, что в соответствии с требованиями части третьей статьи 64 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» по делу, рассматриваемому Судом в порядке письменного производства, отдельные вопросы могут рассматриваться в порядке устного производства.

Исследовав материалы дела на открытой части, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения вопросов, связанных с конституционным производством по этому делу.

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