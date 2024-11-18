«Я вибачаюся за те, що з трибуни Верховної Ради поставив під сумніви рішення українських судів», – міністр фінансів Сергій Марченко

Міністр фінансів повідомив, що у нього не було намірів ставити під сумнів рішення судів, але величезну кількість судових рішень виконати просто неможливо.

Фото: ukranews

Міністр фінансів Сергій Марченко 14 листопада вибачився за свою емоційну промову під час парламентської години запитань до Уряду 20 вересня 2024 року.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», 20 вересня, відповідаючи на запитання голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галини Третьякової про перспективи виплати 140 млрд. гривень за рішеннями національних і міжнародних судів у спорах з Пенсійним Фондом, міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що «українські суди приймають рішення, які фактично шкодять інтересам держави Україна, розбалансовуючи бюджет».

«З приводу судових рішень. Давайте визначимося і будемо відвертими. 140 мільярдів гривень – це досить непомірна ціна в мирних умовах. Я вважаю, це потенційним злочином в умовах військового часу намагатися вирішувати питання з такими виплатами і шукати ці кошти», - зазначив тоді Сергій Марченко.

Звинувачення міністра фінансів обурили суддівську спільноту та деяких народних депутатів – членів Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Зокрема, на заяву Сергія Марченка відреагував голова Ради суддів України Богдан Моніч.

«Судова влада ухвалює рішення на основі законів, а не бюджетних чи політичних інтересів. Заборгованість за судовими рішеннями є наслідком невиконання державою своїх зобов'язань перед громадянами. Рішення судів, які захищають права громадян, не можуть вважатися злочинними чи такими, що шкодять державі. Навпаки, невиконання таких рішень є прямим порушенням прав людини і шкодить державі як інституції», - повідомив у відповідь міністру Богдан Моніч.

Під час засідання Комітету ВРУ з питань правової політики 14 листопада, куди міністра фінансів запросили народні депутати, Сергій Марченко визнав, що був занадто емоційним під час години запитань до Уряду та вибачився за свою промову.

«Взагалі, я вважаю, що коментувати рішення судів – це не прерогатива міністра. У мене немає сумнівів, що ми маємо виконувати рішення судів. Я з повагою відношуся до представників судової влади та до рішень, які ними ухвалюються. Я з великою повагою відношуся до судової влади України в цілому і ніяким чином не буду впливати на суди», - повідомив Сергій Марченко.

Він розповів, що його реакція була обумовлена виключно станом державних фінансів, які не дозволяють здійснювати соціальні виплати згідно до рішень судів у належному обсязі.

«Останнім часом доводиться стримувати велику кількість звернень громадян, які намагаються використати нинішній стан, щоб максимізувати свої вигоди. Враховуючи, що ми зараз дуже вразливі, мене це турбує. Проблема в тому, що всі ці рішення судів ми не можемо виконати. Ані в мирний час, ані у військовий час», - підкреслив Сергій Марченко.

Зазначимо, що проект Бюджету на 2025 рік передбачає, що так звана «чорнобильська пенсія» (доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення) буде виплачуватися лише тим громадянами, які дійсно проживали у зоні відчуження з 1986 року по 1993 рік.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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