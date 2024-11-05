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В Україні потрібно запровадити обов’язкову мобілізацію жінок,  — військова 92 ОШБр

11:44, 5 листопада 2024
За словами аеророзвідниці Євгенії Закревської, «вже давно потрібно оголосити обов’язкову мобілізацію жінок».
В Україні потрібно запровадити обов’язкову мобілізацію жінок,  — військова 92 ОШБр
Фото: tsn.ua
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Військова 92-ї окремої штурмової бригади Євгенія Закревська вважає, що в Україні треба запровадити обов’язкову мобілізацію жінок. Про це вона сказала в інтерв’ю hromadske.

За її словами, зараз новобранців «не вистачає навіть на поповнення втрат». Тому вона не вірить у можливість запровадження чітких термінів служби. Натомість військова пропонує налагодити ротації та активізувати мобілізацію.

«Очевидно, вже давно потрібно оголосити обов’язкову мобілізацію жінок. (…) Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк», — сказала вона.

Аеророзвідниця додала, що ті ж військові, які перебувають на ротації, мають бути вдома, а не «стирчати» в пункті постійної дислокації. Таким чином, на її думку, вони зможуть «реально відпочивати, відновлюватися, спілкуватися з близькими, жити життя».

«Хочемо ми чи ні — ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. І насправді єдиний чесний вибір саме громадянина держави — це спротив», — заявила Закревська.

Раніше ми писали, що Уряд пропонує брати на військовий облік військовозобов’язаних також жінок, які виявлять таке бажання.

Також повідомлялося, що перші сім жінок-ув'язнених приєднуються до ЗСУ за контрактом.

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