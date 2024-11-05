Смартфон автоматично перемикає час через активацію РЕБ – що робити

Користувачі смартфонів в Україні потерпають від GPS-спуфінгу.

Джерело фото: VSESAM

Користувачі смартфонів останнім часом стикаються з проблемою автоматичного зміщення часу, через що багато з них запізнюються на важливі події або прокидаються пізно. Це явище зумовлене активацією систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) під час повітряних тривог, які спрямовані на повернення ворожих дронів на територію Росії. Наприклад, у Києві GPS-сигнали можуть неправильно вказувати місцезнаходження, демонструючи, що користувач знаходиться у Брянській чи Курській області. Про це пише «mezha».

Цей процес, відомий як GPS-спуфінг, полягає в маніпуляції GPS-приймача шляхом передачі фальшивих сигналів, що може призводити до помилок у визначенні місцезнаходження. Це, в свою чергу, допомагає українським силам збивати ворожі дрони, які слідують за такими GPS-сигналами. Тому Повітряні сили ЗСУ часто повідомляють про випадки, коли дрони втрачають свою локацію або повертаються назад на територію Росії.

Важливо зазначити, що сучасні смартфони залежать від геолокаційних сервісів для коректного визначення часового поясу, і в умовах GPS-спуфінгу це може призводити до автоматичного зміщення годинника. Однак вирішити цю проблему досить просто, що дозволить користувачам уникнути неприємностей, пов'язаних із неправильним часом.

Як виправити автоматичне перемикання часу на iPhone:

Перейдіть до «Параметри». Оберіть «Загальні», потім «Дата і час». Вимкніть опцію «Задати автоматично» і вручну виберіть часовий пояс для Києва.

Як виправити проблему на смартфонах Android:

Перейдіть до «Налаштування». Виберіть «Загальне керування», потім «Дата й час». Залежно від виробника, настройки можуть незначно відрізнятися. На смартфонах Samsung залиште увімкненою опцію «Автоматичний часовий пояс», але вимкніть «Часовий пояс за розташуванням». Аналогічні налаштування є і в пристроях Motorola.

Змінивши ці налаштування, ви зможете уникнути проблем з автоматичним зміщенням часу під час використання смартфона в умовах, коли активується GPS-спуфінг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.