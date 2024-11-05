Практика судів
  1. В Україні

Смартфон автоматично перемикає час через активацію РЕБ – що робити

13:48, 5 листопада 2024
Користувачі смартфонів в Україні потерпають від GPS-спуфінгу.
Смартфон автоматично перемикає час через активацію РЕБ – що робити
Джерело фото: VSESAM
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Користувачі смартфонів останнім часом стикаються з проблемою автоматичного зміщення часу, через що багато з них запізнюються на важливі події або прокидаються пізно. Це явище зумовлене активацією систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) під час повітряних тривог, які спрямовані на повернення ворожих дронів на територію Росії. Наприклад, у Києві GPS-сигнали можуть неправильно вказувати місцезнаходження, демонструючи, що користувач знаходиться у Брянській чи Курській області. Про це пише «mezha».

Цей процес, відомий як GPS-спуфінг, полягає в маніпуляції GPS-приймача шляхом передачі фальшивих сигналів, що може призводити до помилок у визначенні місцезнаходження. Це, в свою чергу, допомагає українським силам збивати ворожі дрони, які слідують за такими GPS-сигналами. Тому Повітряні сили ЗСУ часто повідомляють про випадки, коли дрони втрачають свою локацію або повертаються назад на територію Росії.

Важливо зазначити, що сучасні смартфони залежать від геолокаційних сервісів для коректного визначення часового поясу, і в умовах GPS-спуфінгу це може призводити до автоматичного зміщення годинника. Однак вирішити цю проблему досить просто, що дозволить користувачам уникнути неприємностей, пов'язаних із неправильним часом.

Як виправити автоматичне перемикання часу на iPhone:

  1. Перейдіть до «Параметри».
  2. Оберіть «Загальні», потім «Дата і час».
  3. Вимкніть опцію «Задати автоматично» і вручну виберіть часовий пояс для Києва.

Як виправити проблему на смартфонах Android:

  1. Перейдіть до «Налаштування».
  2. Виберіть «Загальне керування», потім «Дата й час».
  3. Залежно від виробника, настройки можуть незначно відрізнятися. На смартфонах Samsung залиште увімкненою опцію «Автоматичний часовий пояс», але вимкніть «Часовий пояс за розташуванням». Аналогічні налаштування є і в пристроях Motorola.

Змінивши ці налаштування, ви зможете уникнути проблем з автоматичним зміщенням часу під час використання смартфона в умовах, коли активується GPS-спуфінг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

телефон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підсумки виборів президента США залежать від волі виборців кількох штатів

Виборча дільниця в одному з вирішальних для долі виборів штаті – Пенсільванії – закриється о 8 вечора.

«Непереборні технічні проблеми»: призначені до 11 листопада IQ-тести для конкурсантів в апеляційній суди скасовані

Тестування когнітивних здібностей для кандидатів в апеляційні суди, призначене з 5 по 11 листопада, не відбудеться.

Кабмін призначив першим заступником міністра юстиції Миколу Кучерявенка і звільнив з цієї посади Євгенія Горовця

Уряд призначив першого проректора НЮУ імені Ярослава Мудрого Миколу Кучерявенка першим заступником міністра юстиції, звільнивши з цієї посали Євгенія Горовця.

Тестування на когнітивні здібності в апеляції завершилося повним фіаско – етап тестування тепер на паузі, а сам конкурс – під загрозою

Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала проблему – кажуть, що винен розробник і його програмне забезпечення.

Водіїв, які системно проїжджають на жовтий сигнал світлофора, будуть позбавляти прав до одного року

Системних шанувальників порушення правил проїзду пішохідних переходів чекатиме позбавлення прав.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду