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Смертельна ДТП з автобусом у Києві — водію повідомили про підозру

11:42, 5 листопада 2024
Водію автобуса загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Смертельна ДТП з автобусом у Києві — водію повідомили про підозру
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Як відомо, у Голосіївському районі Києва 4 листопада сталася ДТП — автобус зіткнувся із ще 3 машинами. Внаслідок автотрощі одна людина загинула, ще четверо отримали тяжкі травми та були госпіталізовані до лікарні.

5 листопада Київська міська прокуратура повідомила, що 39-річному водію автобуса «Mercedes-Benz» повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження та смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

У столичній поліції раніше заявляли, що 38-річний водій автобуса Mercedes-Benz скоїв наїзд на автомобілі Niva та Mitsubishi, які зупинилися аби полагодити один з автомобілів, що зламався під час руху. Після зіткнення з транспортними засобами автобус у некерованому стані виїхав за межі дороги.

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ДТП Київ

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