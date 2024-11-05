Смертельна ДТП з автобусом у Києві — водію повідомили про підозру

Водію автобуса загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Як відомо, у Голосіївському районі Києва 4 листопада сталася ДТП — автобус зіткнувся із ще 3 машинами. Внаслідок автотрощі одна людина загинула, ще четверо отримали тяжкі травми та були госпіталізовані до лікарні.

5 листопада Київська міська прокуратура повідомила, що 39-річному водію автобуса «Mercedes-Benz» повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження та смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

У столичній поліції раніше заявляли, що 38-річний водій автобуса Mercedes-Benz скоїв наїзд на автомобілі Niva та Mitsubishi, які зупинилися аби полагодити один з автомобілів, що зламався під час руху. Після зіткнення з транспортними засобами автобус у некерованому стані виїхав за межі дороги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.