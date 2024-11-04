Смертельна ДТП з автобусом у Києві — поліція розпочала кримінальне провадження

Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще четверо отримали тяжкі травми.

Як відомо, у Голосіївському районі Києва 4 листопада сталася ДТП — автобус зіткнувся із ще 3 машинами. Внаслідок автотрощі одна людина загинула, ще четверо отримали тяжкі травми та були госпіталізовані до лікарні

У столичній поліції заявили, що 38-річний водій автобуса Mercedes-Benz скоїв наїзд на автомобілі Niva та Mitsubishi, які зупинилися аби полагодити один з автомобілів, що зламався під час руху. Після зіткнення з транспортними засобами автобус у некерованому стані виїхав за межі дороги.

Зазначається, що слідчі внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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