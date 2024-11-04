У Києві на Теремках внаслідок ДТП з автобусом загинув чоловік

Внаслідок аварії загинув один чоловік та ще один тяжко травмований.

У Голосіївському районі Києва 4 листопада трапилася ДТП — автобус зіткнувся із ще 3 машинами. Поліція встановлює обставини смертельної аварії.

За попередньою інформацією, зіткнулися 4 транспортних засоби, серед яких автобус та вантажівка.

Наразі відомо, що внаслідок аварії загинув один чоловік та ще один тяжко травмований. Кількість потерпілих уточнюється.

ДТП сталася вранці по вулиці Академіка Заболотного. На місце події працюють слідчі з розслідування ДТП, патрульна поліція та медики.

Кількість постраждалих встановлюється, на даний час відомо, що внаслідок аварії загинув один чоловік та ще один тяжко травмований. Правоохоронці продовжують працювати на місці події та з’ясовують усі обставини.

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