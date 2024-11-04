В Киеве на Теремках в результате ДТП с автобусом погиб мужчина

В результате аварии погиб один человек и еще один тяжело травмирован.

В Голосеевском районе Киева 4 ноября произошло ДТП — автобус столкнулся с еще 3 машинами. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

По предварительной информации, столкнулись 4 транспортных средства, среди которых автобус и грузовик.

Известно, что в результате аварии погиб один человек и еще один тяжело травмирован. Число пострадавших уточняется.

ДТП произошло утром по улице Академика Заболотного. На место происшествия работают следователи по расследованию ДТП, патрульная полиция и медики.

Количество пострадавших устанавливается, в настоящее время известно, что в результате аварии погиб один человек и еще один тяжело травмирован. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия и выясняют все обстоятельства.

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