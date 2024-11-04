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Смертельное ДТП с автобусом в Киеве — полиция начала уголовное производство

13:03, 4 ноября 2024
В результате ДТП один человек погиб, еще четверо получили тяжелые травмы.
Смертельное ДТП с автобусом в Киеве — полиция начала уголовное производство
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Как известно, в Голосеевском районе Киева 4 ноября произошло ДТП — автобус столкнулся с еще 3 машинами. В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили тяжелые травмы и были госпитализированы в больницу

В столичной полиции заявили, что 38-летний водитель автобуса Mercedes-Benz совершил наезд на автомобили Niva и Mitsubishi, которые остановились, чтобы починить один из сломавшихся во время движения автомобилей. После столкновения с транспортными средствами автобус в неуправляемом состоянии выехал за пределы дороги.

Отмечается, что следователи внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

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ДТП Киев

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