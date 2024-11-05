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Дональд Трамп не виключає, що може програти, але обіцяє «буде цікаво»

11:13, 5 листопада 2024
Кандидат у президенти США Дональд Трамп допустив програш на виборах, заявивши, що «можуть статися погані речі»
Дональд Трамп не виключає, що може програти, але обіцяє «буде цікаво»
Джерело фото: variety.com
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Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив ABC News, що він може уявити собі поразку на президентських виборах перед Камалою Гарріс.

Головний кореспондент ABC News у Вашингтоні Джонатан Карл поговорив з колишнім президентом по телефону і запитав, чи вважає він, що може програти вибори.

«Я думаю, ти можеш програти, можеш програти. Я маю на увазі, таке буває, чи не так?» сказав він. «Але я думаю, що я маю досить значну перевагу. Але ви можете сказати — так, так, ви можете програти. Можуть статися погані речі. Знаєте, трапляються речі, але це буде цікаво» - зазначив Трамп.

Опитування показують, що перегони між Трампом і Харрісом може бути найближчими в історії Америки. Їх відокремлює не більше, ніж кілька процентних пунктів у семи ключових штатах, які вирішуватимуть підсумок змагання.

Незважаючи на коментарі Трампа, жодна з кампаній, здається, не має значної переваги.

У той же час, якщо всі опитування відхиляться на пару процентних пунктів у той чи інший бік, Гарріс або Трамп можуть здобути вирішальну перемогу.

Трамп сказав, що, на його думку, країна дізнається переможця до вечора 5 листопада (ранок 6 листопада за Києвом). Відповідаючи на запитання, коли, на його думку, він звернеться до країни в день виборів, Трамп відповів кореспонденту: «Я буду там у потрібний час».

Як зазначає The Hill, Трамп іноді намагався припустити, що єдиний спосіб, яким він може програти вибори, — це через якесь шахрайство чи службові злочини, на що він міг натякати за допомогою зауваження «погані речі можуть статися».

Кампанія Гарріс заявила, що готова до того, що Трамп передчасно оголосить про перемогу як сигнал своїм прихильникам.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, коли можуть стати відомі результати виборів президента США.

Автор: Наталя Мамченко

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США вибори Дональд Трамп

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Дональд Трамп не виключає, що може програти, але обіцяє «буде цікаво»

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