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Дональд Трамп не исключает, что может проиграть, но обещает «будет интересно»

11:13, 5 ноября 2024
Кандидат в президенты США Дональд Трамп допустил проигрыш на выборах, заявив, что «могут произойти плохие вещи».
Дональд Трамп не исключает, что может проиграть, но обещает «будет интересно»
Источник фото: variety.com
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что он может представить себе поражение на президентских выборах перед Камалой Харрис.

Главный корреспондент ABC News в Вашингтоне Джонатан Карл побеседовал с бывшим президентом по телефону и спросил, считает ли он, что может проиграть выборы.

«Я думаю, ты можешь проиграть, можешь проиграть. Я имею в виду, такое бывает, не правда ли?» сказал он. «Но я думаю, что у меня достаточно значительное преимущество. Но вы можете сказать – да, да, вы можете проиграть. Могут случиться плохие вещи. Знаете, случаются вещи, но это будет интересно», - отметил Трамп.

Опросы показывают, что гонка между Трампом и Харрисом может стать самой близкой в истории Америки. Их отделяет не более нескольких процентных пунктов в семи ключевых штатах, которые будут решать итог соревнование.

Несмотря на комментарии Трампа, ни одна из кампаний, похоже, не имеет значительного преимущества.

В то же время, если все опросы отклонятся на пару процентных пунктов в ту или иную сторону, Харрис или Трамп могут одержать решающую победу.

Трамп сказал, что, по его мнению, страна узнает победителя до вечера 5 ноября (утро 6 ноября по Киеву). Отвечая на вопрос, когда, по его мнению, он обратится к стране в день выборов, Трамп ответил корреспонденту: «Я буду там в нужное время».

Как отмечает The Hill, Трамп иногда пытался предположить, что единственный способ, которым он может проиграть выборы, — это какое-то мошенничество или служебные преступления, на что он мог намекать с помощью замечания «плохие вещи могут случиться».

Кампания Харрис заявила, что готова к тому, что Трамп преждевременно объявит о победе как сигнале своим поклонникам.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, когда могут стать известны результаты выборов президента США.

Автор: Наталя Мамченко

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США выборы Дональд Трамп

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп допустил проигрыш на выборах, заявив, что «могут произойти плохие вещи».

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