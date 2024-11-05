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В Украине создадут сеть центров медицины боли

21:14, 5 ноября 2024
Такие центры появятся в разных городах Украины.
В Украине создадут сеть центров медицины боли
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Министерство здравоохранения Украины работает над созданием в стране центров для диагностики и лечения острой и хронической боли.

Как отмечает ведомство, обучение медицинских специалистов, которые будут работать в таких центрах, которые появятся в разных городах Украины, началось на базе клиники «Феофания» в Киеве.

Перед тем как начать лечение, специалисты определяют причину, тип, интенсивность боли и ее влияние на здоровье пациента. Комплексная оценка включает физический, психологический и социальный аспекты боли, чтобы обеспечить индивидуальный подход в лечении.

В Минздраве отмечают, что в программе по менеджменту боли предусмотрены три основных этапа помощи, основанные на опыте США: догоспитальный этап, госпитальное лечение и реабилитация. Такой комплексный подход позволяет максимально эффективно оказывать помощь пациентам с болевым синдромом.

Заместитель министра здравоохранения Украины Александр Порхун объясняет, что хроническая боль — распространенная проблема как среди военных, так и среди гражданских, но своевременное и эффективное лечение острой боли снижает риск ее перехода в хроническое состояние, способствует более быстрой реабилитации, уменьшает риски психических нарушений и зависимости от опиатов, улучшая общее самочувствие пациентов.

Сколько центров медицины боли будут созданы в настоящее время в Минздраве не уточнили.

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Минздрав

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