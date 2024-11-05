Налоги, застройка и защита военных прав – Верховный Суд обнародовал решение Кассационного административного суда за сентябрь

12:00, 5 ноября 2024
Верховный Суд обнародовал обзор важных правовых позиций в публично-правовых спорах.
Верховный суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе Верховного Суда за сентябрь 2024 года.
В обзоре отражены правовые позиции Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при решении публично-правовых споров, в частности относительно:
- использования налоговой информации в СОД РРО при проведении фактической проверки;
- расчета дисконта;
- освобождения от ответственности за несвоевременное выполнение налоговой обязанности ввиду неоднократных обстрелов и разрушений;
- права на выполнение строительных работ без документа, удостоверяющего право на земельный участок;
- обязанности органа местного самоуправления учитывать требования плана зонирования территории, который разрабатывается в составе генерального плана населенного пункта;
- срока действия разрешения на размещение объекта наружной рекламы в связи с нарушением сроков подачи документов на его продление;
- оснований невыплаты военнослужащему дополнительного вознаграждения;
- остановки эксплуатации зданий и помещений в случае отсутствия системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей;
- перечня лиц, имеющих право на выплату денежного обеспечения погибших военнослужащих;
- объема документов и ограничения полномочий в порядке самопредставительства от имени субъекта властных полномочий.
Подробнее ознакомиться с этими и другими важными правовыми позициями можно в обзоре судебной практики за сентябрь.
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