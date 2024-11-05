Податки, забудова та захист військових прав – Верховний Суд оприлюднив рішення Касаційного адміністративного суду за вересень

12:00, 5 листопада 2024
Верховний Суд оприлюднив огляд важливих правових позицій у публічно-правових спорах.
Верховний суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду за вересень 2024 року.
В огляді відображено правові позиції Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема щодо:
- використання податкової інформації в СОД РРО під час проведення фактичної перевірки;
- розрахунку дисконту;
- звільнення від відповідальності за несвоєчасне виконання податкового обов’язку з огляду на неодноразові обстріли та руйнування;
- права на виконання будівельних робіт без документа, який засвідчує право на земельну ділянку;
- обов’язку органу місцевого самоврядування враховувати вимоги плану зонування території, який розробляється у складі генерального плану населеного пункту;
- строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами у зв’язку з порушенням строків подання документів на його продовження;
- підстав невиплати військовослужбовцю додаткової винагороди;
- зупинення експлуатації будівель і приміщень у разі відсутності системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей;
- переліку осіб, які мають право на виплату грошового забезпечення загиблих військовослужбовців;
- обсягу документів і обмеження повноважень у порядку самопредставництва від імені суб'єкта владних повноважень.
Детальніше ознайомитися з цими та іншими важливими правовими позиціями можна в огляді судової практики за вересень.
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