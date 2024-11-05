Податки, забудова та захист військових прав – Верховний Суд оприлюднив рішення Касаційного адміністративного суду за вересень

Верховний Суд оприлюднив огляд важливих правових позицій у публічно-правових спорах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду за вересень 2024 року.

В огляді відображено правові позиції Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема щодо:

використання податкової інформації в СОД РРО під час проведення фактичної перевірки;

розрахунку дисконту;

звільнення від відповідальності за несвоєчасне виконання податкового обов’язку з огляду на неодноразові обстріли та руйнування;

права на виконання будівельних робіт без документа, який засвідчує право на земельну ділянку;

обов’язку органу місцевого самоврядування враховувати вимоги плану зонування території, який розробляється у складі генерального плану населеного пункту;

строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами у зв’язку з порушенням строків подання документів на його продовження;

підстав невиплати військовослужбовцю додаткової винагороди;

зупинення експлуатації будівель і приміщень у разі відсутності системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей;

переліку осіб, які мають право на виплату грошового забезпечення загиблих військовослужбовців;

обсягу документів і обмеження повноважень у порядку самопредставництва від імені суб'єкта владних повноважень.

Детальніше ознайомитися з цими та іншими важливими правовими позиціями можна в огляді судової практики за вересень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.