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Податки, забудова та захист військових прав – Верховний Суд оприлюднив рішення Касаційного адміністративного суду за вересень

12:00, 5 листопада 2024
Верховний Суд оприлюднив огляд важливих правових позицій у публічно-правових спорах.
Податки, забудова та захист військових прав – Верховний Суд оприлюднив рішення Касаційного адміністративного суду за вересень
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Верховний суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду за вересень 2024 року.

В огляді відображено правові позиції Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема щодо:

  • використання податкової інформації в СОД РРО під час проведення фактичної перевірки;
  • розрахунку дисконту;
  • звільнення від відповідальності за несвоєчасне виконання податкового обов’язку з огляду на неодноразові обстріли та руйнування;
  • права на виконання будівельних робіт без документа, який засвідчує право на земельну ділянку;
  • обов’язку органу місцевого самоврядування враховувати вимоги плану зонування території, який розробляється у складі генерального плану населеного пункту;
  • строку дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами у зв’язку з порушенням строків подання документів на його продовження;
  • підстав невиплати військовослужбовцю додаткової винагороди;
  • зупинення експлуатації будівель і приміщень у разі відсутності системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей;
  • переліку осіб, які мають право на виплату грошового забезпечення загиблих військовослужбовців;
  • обсягу документів і обмеження повноважень у порядку самопредставництва від імені суб'єкта владних повноважень.

Детальніше ознайомитися з цими та іншими важливими правовими позиціями можна в огляді судової практики за вересень.

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