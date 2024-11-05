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Суд у Пенсильванії дозволив Ілону Маску роздати виборцям по $1 млн

11:06, 5 листопада 2024
Ілону Маску дозволили роздавати по одному мільйону доларів на день виборцям.
Суд у Пенсильванії дозволив Ілону Маску роздати виборцям по $1 млн
Фото: Getty Images
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Суддя штату Пенсильванія Анджело Фольєтта дозволив мільярдеру Ілону Маску продовжувати щоденний розіграш одного мільйона доларів серед виборців президента США, пише Reuters.

Рішення суду ухвалили після того, як під час слухань у Філадельфії помічники Маска визнали, що обирали переможців розіграшу на основі їхньої відповідності ідеям політичного комітету Маска, попри заяви самого Маска про випадковий відбір.

Зазначається, що Ілон Маск вже роздав $16 мільйонів зареєстрованим виборцям, які підписали петицію його політичної групи America PAC. У понеділок було оголошено переможця з Аризони, а фінального переможця з Мічигану планують оголосити у день виборів.

Окружний прокурор Філадельфії Ларрі Краснер подав позов 28 жовтня з вимогою заблокувати цей розіграш, стверджуючи, що виплати виборцям є незаконною лотереєю з неясними правилами. Суддя Фольєтта відхилив цю вимогу і зазначив, що пояснить свої мотиви пізніше.

Адвокат Маска Енді Тейлор звинуватив офіс Краснера в тому, що він намагається обмежити права пенсильванців, перешкоджаючи їм підписати петицію.

«Вони намагаються утримати громадян Пенсильванії від підписання петиції про свободу слова і право на носіння зброї», – заявив Тейлор під час заключного слова.

На такі дії Міністерство юстиції США розпочало розслідування можливих порушень лотереї America PAC Ілона Маска.

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США вибори

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