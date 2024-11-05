Суд у Пенсильванії дозволив Ілону Маску роздати виборцям по $1 млн

Суддя штату Пенсильванія Анджело Фольєтта дозволив мільярдеру Ілону Маску продовжувати щоденний розіграш одного мільйона доларів серед виборців президента США, пише Reuters.
Рішення суду ухвалили після того, як під час слухань у Філадельфії помічники Маска визнали, що обирали переможців розіграшу на основі їхньої відповідності ідеям політичного комітету Маска, попри заяви самого Маска про випадковий відбір.
Зазначається, що Ілон Маск вже роздав $16 мільйонів зареєстрованим виборцям, які підписали петицію його політичної групи America PAC. У понеділок було оголошено переможця з Аризони, а фінального переможця з Мічигану планують оголосити у день виборів.
Окружний прокурор Філадельфії Ларрі Краснер подав позов 28 жовтня з вимогою заблокувати цей розіграш, стверджуючи, що виплати виборцям є незаконною лотереєю з неясними правилами. Суддя Фольєтта відхилив цю вимогу і зазначив, що пояснить свої мотиви пізніше.
Адвокат Маска Енді Тейлор звинуватив офіс Краснера в тому, що він намагається обмежити права пенсильванців, перешкоджаючи їм підписати петицію.
«Вони намагаються утримати громадян Пенсильванії від підписання петиції про свободу слова і право на носіння зброї», – заявив Тейлор під час заключного слова.
На такі дії Міністерство юстиції США розпочало розслідування можливих порушень лотереї America PAC Ілона Маска.
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