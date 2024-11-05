Суд в Пенсильвании разрешил Илону Маску раздать избирателям по $1 млн

Илону Маску разрешили раздавать по одному миллиону долларов в день избирателям.

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Судья штата Пенсильвания Анджело Фольетта разрешил миллиардеру Илону Маску продолжать ежедневный розыгрыш одного миллиона долларов среди избирателей президента США, пишет Reuters.

Решение суда было принято после того, как во время слушаний в Филадельфии помощники Маска признали, что выбирали победителей розыгрыша на основе их соответствия идеям политического комитета Маска, несмотря на заявления самого Маска о случайном отборе.

Отмечается, что Илон Маск уже раздал $16 миллионов зарегистрированным избирателям, подписавшим петицию его политической группы America PAC. В понедельник был объявлен победитель из Аризоны, а финальный победитель из Мичигана планируется объявить в день выборов.

Окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер подал иск 28 октября с требованием заблокировать этот розыгрыш, утверждая, что выплаты избирателям являются незаконной лотереей с неясными правилами. Судья Фольетта отклонил это требование и отметил, что объяснит свои мотивы позже.

Адвокат Маска Энди Тейлор обвинил офис Краснера в том, что пытается ограничить права пенсильванцев, препятствуя им подписать петицию.

«Они пытаются удержать граждан Пенсильвании от подписания петиции о свободе слова и праве на ношение оружия», – заявил Тейлор во время заключительного слова.

На такие действия Министерство юстиции США начало расследование возможных нарушений лотереи America PAC Илона Маска.

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