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В Іспанії повінь слідом за Валенсією накрила Каталонію – підтопило аеропорт в Барселоні, фото

10:51, 5 листопада 2024
Частково затопленим виявився міжнародний аеропорт «Ель-Прат», другий у країні за пасажиропотоком, в результаті понад 80 рейсів було скасовано.
В Іспанії повінь слідом за Валенсією накрила Каталонію – підтопило аеропорт в Барселоні, фото
Джерело фото: Getty Images
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Влада Іспанії продовжує пошук зниклих безвісти внаслідок сильних повеней, які обрушилися разом із зливами. Після Валенсії, що першою пережила удар стихії, найвищий рівень тривоги був оголошений у ряді регіонів Каталонії, у тому числі в Барселоні.

Як пише ВВС, частково затопленим виявився міжнародний аеропорт «Ель-Прат», другий у країні за пасажиропотоком, в результаті понад 80 рейсів було скасовано, призупинено також залізничне сполучення. Також від повені постраждали і автомагістралі.

Це сталося після того, як Державне метеорологічне агентство Іспанії (AEMET) попередило частину північно-східного регіону Каталонії про небезпеку через проливні дощі.

Іспанські регіони користуються високим ступенем автономії і у разі надзвичайних ситуацій для відправки військ чи рятувальників спочатку необхідно зробити відповідну заявку центральному уряду. Тому, коли сталася повінь, функції з доставки води, продовольства та медикаментів, а також очисні та рятувальні часто брали на себе тисячі добровольців.

Зазначається, що загалом у пошуково-рятувальній операції бере участь близько 20 тисяч військових та поліцейських.

«Ми говоримо про наймасштабнішу операцію екстрених служб та армії, яка будь-коли проводилася в нашій країні у мирний час», — сказав прем'єр Педро Санчес.

Джерело фото: EPA

Джерело фото: Getty Images

На відео видно затоплений термінал в аеропорту «Ель-Прат» і частково затоплені автомобілі на шосе:

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Іспанія

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