Леді Гага підтримала Камалу Гарріс на президентських виборах США

«Час голосувати» – Леді Гага виступила на підтримку Камали Гарріс.

Джерело фото: ArmyInform

Американська співачка Леді Гага долучилася до списку зірок, які підтримали кандидатуру Камали Гарріс на виборах президента США. У своєму Instagram Гага опублікувала відео, де закликала американців голосувати за Гарріс — кандидатку від Демократичної партії.

«Час голосувати», – написала у підписі до відео зірка.

Співачка також взяла участь у мітингу Get the Vote у Філадельфії, Пенсильванія, напередодні дня виборів. На заході 4 листопада зібралися й інші відомі особистості, зокрема Опра Вінфрі, Рікі Мартін, Джазмін Салліван, гурт Roots, а також DJ Cassidy, Fat Joe та інші. Серед прихильників Гарріс також Біллі Айліш, Бейонсе, Тейлор Свіфт, Леонардо Ді Капріо та Спайк Лі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.