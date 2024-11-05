Леди Гага поддержала Камалу Харрис на президентских выборах США

«Время голосовать» - Леди Гага выступила в поддержку Камалы Харрис

Источник фото: ArmyInform

Американская певица Леди Гага присоединилась к списку звезд, которые поддержали кандидатуру Камалы Харрис на выборах президента США. В своем Instagram Гага опубликовала видео, где призвала американцев голосовать за Харрис - кандидата от Демократической партии.

«Время голосовать», - написала в подписи к видео звезда.

Певица также приняла участие в митинге Get the Vote в Филадельфии, Пенсильвания, накануне дня выборов. На мероприятии 4 ноября собрались и другие известные личности, в частности Опра Уинфри, Рики Мартин, Джазмин Салливан, группа Roots, а также DJ Cassidy, Fat Joe и другие. Среди поклонников Харрис также Билли Айлиш, Бейонсе, Тейлор Свифт, Леонардо Ди Каприо и Спайк Ли.

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