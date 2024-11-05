В Молдове обнародовали решение о еврореферендуме – теперь изменения внесут в конституцию

В конституцию Молдовы внесут отдельную статью, посвященную евроинтеграции.

Фото: radiosvoboda.org

В понедельник, 4 ноября, в Молдове было обнародовано решение Конституционного суда, 31 октября утвердившее результаты референдума о европейской интеграции страны, пишет Newsmaker.

Решение появилось в Официальном мониторе, и теперь изменения внесут в конституцию.

В документе говорится, что в преамбулу конституции будут добавлены слова о необратимости европейского пути Молдовы: «подтверждая европейскую идентичность народа Молдовы и необратимость европейского курса Молдовы, декларируя европейскую интеграцию стратегической целью Молдовы».

Также в конституцию внесут отдельную статью, посвященную евроинтеграции. Ее первый пункт будет свидетельствовать о том, что дальнейшее присоединение к договорам ЕС будут утверждаться органическим законом. Органические законы принимается парламентом большинством избранных депутатов.

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