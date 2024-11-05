Практика судов
  1. В мире

В Молдове обнародовали решение о еврореферендуме – теперь изменения внесут в конституцию

10:48, 5 ноября 2024
В конституцию Молдовы внесут отдельную статью, посвященную евроинтеграции.
В Молдове обнародовали решение о еврореферендуме – теперь изменения внесут в конституцию
Фото: radiosvoboda.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 4 ноября, в Молдове было обнародовано решение Конституционного суда, 31 октября утвердившее результаты референдума о европейской интеграции страны, пишет Newsmaker.

Решение появилось в Официальном мониторе, и теперь изменения внесут в конституцию.

В документе говорится, что в преамбулу конституции будут добавлены слова о необратимости европейского пути Молдовы: «подтверждая европейскую идентичность народа Молдовы и необратимость европейского курса Молдовы, декларируя европейскую интеграцию стратегической целью Молдовы».

Также в конституцию внесут отдельную статью, посвященную евроинтеграции. Ее первый пункт будет свидетельствовать о том, что дальнейшее присоединение к договорам ЕС будут утверждаться органическим законом. Органические законы принимается парламентом большинством избранных депутатов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Молдова

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дональд Трамп не исключает, что может проиграть, но обещает «будет интересно»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп допустил проигрыш на выборах, заявив, что «могут произойти плохие вещи».

Кабмин установил, что в процессе цифровизации не действуют ограничения на расходы для приобретения ноутбуков и мобильных членам правительства

Правительство установило, что при расходах на приобретение мобильных телефонов и ноутбуков, предназначенных для развития информационно-коммуникационных систем, не применяются ограничения на суммы расходов на приобретение легковых автомобилей, мебели, оборудования, компьютеров, мобильных телефонов.

Нужно унифицировать стандарты юридического образования, увеличивая внимание к добродетели – Еврокомиссия

Еврокомиссия указала, что Украине нужно разделить юридическое образование и подготовку правоохранительных органов, унифицировать стандарты юридического образования, правила поступления, лицензирования и финансирования.

Признание нормы неконституционной не приведет к возобновлению предыдущего правового регулирования – Галина Третьякова внесла законопроект о спецпенсиях

Предлагается ввести в действие с 1 января 2025 года правило, согласно которому признание КСУ неконституционным определенного закона или нормы не будет автоматически означать, что возобновляется предыдущее правовое регулирование.

Суд может направить копию решения на email или с использованием ЕСИТС только по письменному заявлению участника уголовного производства – Верховный Суд

Участник уголовного производства должен выразить желание получать документы от суда в электронной форме.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду