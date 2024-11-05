«Политике не место в школах», – в правительстве Фицо отреагировали на вечеринку школьников, которые переоделись в пенсионеров

В Словакии школьники на Хэллоуин переоделись в пенсионеров, изображая правительство Роберта Фицо.

Источник фото: Facebook / Adolf Snehuliak

В Словакии старшеклассники одной из школ вызвали критику со стороны чиновников после Хэллоуинской вечеринки, на которой переоделись в пенсионеров и держали таблички с надписью «Я люблю Фицо», сообщает издание Aktuality.

Министр внутренних дел и председатель партии «Голос» Матуш Шутай Эшток заявил, что «политике не место в школах» и осудил использование детей в политических спорах. По его словам, такие случаи усиливают напряжение в обществе, а провокации, по его мнению, поддерживает оппозиция.

К критике присоединился председатель Союза пенсионеров Словакии Михал Котян, который осудил учеников за «издевательство над пенсионерами» и выразил возмущение «дегуманизированным намерением» держать политический баннер.

«С глубоким беспокойством, но также и гневом я узнал, что ученики вашей средней школы издевались над пенсионерами, переодевшись в стариков с явно издевательским и дегуманизированным намерением держать политический баннер с надписью «Я люблю Фицо»», - сказал Котян в письме директору школы.

Сами ученики извинились, объяснив, что не намеревались кого-то обидеть, и заверили, что их костюмы помогали создавать бабушки и дедушки. Они подчеркнули, что уважают людей всех возрастов и пригласили всех желающих посетить школу для обсуждения ситуации.

Министр образования Томаш Друкер поддержал учеников за извинения и призвал общество не усиливать агрессию. «Этот момент можно использовать для развития культуры уважения и диалога, а не увеличения напряжения и барьеров», - подчеркнул Друкер.

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