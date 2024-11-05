«Політиці не місце в школах», – в уряді Фіцо відреагували на вечірку школярів, які переодяглися в пенсіонерів

У Словаччині школярі на Гелловін переодяглися в пенсіонерів, зображаючи уряд Роберта Фіцо.

Джерело фото: Facebook / Adolf Snehuliak

У Словаччині старшокласники однієї зі шкіл викликали критику з боку урядовців після Гелловінської вечірки, на якій перевдягнулися в пенсіонерів і тримали таблички з написом «Я люблю Фіцо», повідомляє видання Aktuality.

Міністр внутрішніх справ і голова партії «Голос» Матуш Шутай Ешток заявив, що «політиці не місце в школах» і засудив використання дітей у політичних суперечках. За його словами, такі випадки посилюють напруження в суспільстві, а провокації, на його думку, підтримує опозиція.

До критики приєднався голова Союзу пенсіонерів Словаччини Міхал Котян, який засудив учнів за «знущання з пенсіонерів» і висловив обурення «дегуманізованим наміром» тримати політичний банер.

«З глибоким занепокоєнням, але також і гнівом я дізнався, що учні вашої середньої школи знущалися з пенсіонерів, переодягнувшись у людей похилого віку з явно знущальним і дегуманізованим наміром тримати політичний банер з написом «Я люблю Фіцо»», — сказав Котян у листі директору школи.

Самі учні вибачилися, пояснивши, що не мали наміру когось образити, і запевнили, що їхні костюми допомагали створювати бабусі та дідусі. Вони підкреслили, що поважають людей різного віку й запросили всіх охочих відвідати школу для обговорення ситуації.

Міністр освіти Томаш Друкер підтримав учнів за вибачення і закликав суспільство не посилювати агресію. «Цей момент можна використати для розвитку культури поваги та діалогу, а не збільшення напруги та бар'єрів», — підкреслив Друкер.

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