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Кого не каратимуть за зберігання дров – розповіли в Раді

10:31, 5 листопада 2024
Власники дров із підтверджуючими документами на їх купівлю не матимуть проблем.
Кого не каратимуть за зберігання дров – розповіли в Раді
Фото ілюстративне
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Штрафи за відсутність документів на дрова не загрожують тим, хто придбав їх офіційно, розповіла в ефірі телемарафону народна депутатка Анна Скороход.

«Тут стоїть питання в правомірності їх отримання. Ви можете дрова отримати офіційно. Якщо ви купили їх офіційно і у вас є папери на них, – у вас немає жодних проблем. Якщо ви пішли і вирубали їх в лісі, то дійсно це ненормально», – Анна Скороход.

За словами Скороход, під прикриттям війни вирубуються дерева нібито на потреби ЗСУ, а потім ця деревина йде «комусь на дачу».

Крім того «дуже багато під одними й тими самими бірками, вирубаються додаткові ліси, додаткові дерева. Ми знаємо, що дуже багато продають по зниженій ціні без документів, бо вони вирубані без документів», – додала Анна Скороход, «тому це необхідні мірі, щоб не було продажу незаконної вирубки».

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким, українців, які зберігають вдома дрова без документів.  Українців хочуть штрафувати на десятки тисяч гривень і навіть призначати термін ув'язнення за зберігання дров без документів.

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Верховна Рада України в'язниця штраф

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