Кого не будут наказывать за хранение дров – рассказали в Раде

Владельцы дров с подтверждающими документами на их покупку не будут иметь проблем.

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Штрафы за отсутствие документов на дрова не грозят тем, кто приобрел их официально, рассказала в эфире телемарафона народный депутат Анна Скороход.

«Здесь стоит вопрос в правомерности их получения. Вы можете дрова получить официально. Если вы купили их официально и у вас есть бумаги на них, - у вас нет никаких проблем. Если вы пошли и вырубили их в лесу, то действительно это ненормально», – Анна Скороход.

По словам Скороход, под прикрытием войны вырубаются деревья якобы на нужды ВСУ, а потом эта древесина идет «кому-то на дачу».

Кроме того «очень много под одними и теми же бирками, вырубаются дополнительные леса, дополнительные деревья. Мы знаем, что очень много продают по сниженной цене без документов, потому что они вырублены без документов», - добавила Анна Скороход, „поэтому это необходимые меры, чтобы не было продажи незаконной вырубки“.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, согласно которому, украинцев, которые хранят дома дрова без документов. Украинцев хотят штрафовать на десятки тысяч гривен и даже назначать срок заключения за хранение дров без документов.

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