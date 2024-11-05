АРМА обнаружило новые активы должностных лиц МСЭК, ТЦК и ВЛК, обвиняемых в коррупции

АРМА разыскивает тайное имущество должностных лиц РТЦК и СП, ВЛК и МСЭК, привлеченных к коррупционным схемам.

По запросам правоохранительных органов Агентство по розыску и менеджменту активов сейчас активно привлечено к выявлению и розыску активов работников врачебных учреждений, РТЦК и СП, ВЛК и Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), которые были привлечены к коррупционным схемам.

В частности, отмечают в АРМА, речь идет о фактах подделки медицинской документации для получения инвалидности лицами призывного возраста, что позволяло им избежать призыва на военную службу.

Да, кроме того майка, которое уже изъяли правоохранители во время обысков, АРМА уже разыскало первые активы пятерых фигурантов этих уголовных производств и их окружения.

Таким образом, первые отработанные агентством запросы имеют следующие результаты:

128 единиц жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы);

140 земельных участков (с целевым назначением, в частности для жилищного строительства, для ведения сельскохозяйственного производства, для садоводства);

30 автомобилей (среди которых автомобили премиального класса, такие как Lexus, Tesla и т.д.);

корпоративные права на общую сумму более 20 млн гривен (в том числе в предприятии энергетической отрасли, строительной компании);

миллионы гривен на счетах в банках;

оружие.

В АРМА указывают, что большое количество из выявленных активов было приобретено фигурантами во время полномасштабной войны рф против Украины и оформлено на близких им лиц.

Теперь в агентстве ожидают соответствующие определения судов о передаче указанных активов в управление АРМА.

Как стало известно, в Минсоцполитики сообщили о работе над внедрением новой системы социального страхования – єПотенціал. Как заявили в Министерстве, команда разработала законопроект, предусматривающий ряд изменений.

Напомним, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года.

Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Также известно, что ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

В Минздраве рассказали, кто теперь будет выполнять функции центральной МСЭК.

Напомним, что Офис Генерального прокурора назначил служебное расследование после того, как в СМИ появилась информация о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.

Также накануне стало известно, что руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у нее работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн.

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