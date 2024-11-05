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С середины января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ — Минсоцполитики

14:05, 5 ноября 2024
Внутри перемещенные лица, которые должны платить за съемное жилье свыше 30% своего дохода, смогут получить финансовую помощь от государства.
С середины января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ — Минсоцполитики
Фото: tsn.ua
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Министерство социальной политики Украины сообщило, что с середины января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ.

«Внутри перемещенные лица, которые должны платить за арендуемое жилье более 30% своего дохода (или совокупного дохода семьи, если это семья ВПЛ) смогут получить финансовую помощь от государства», - заявили в ведомстве.

Также там подчеркнули, что арендодателям, сдающим жилье ВПЛ и имеющим типичный договор об аренде (он будет в электронной форме и в свободном доступе как приложение к постановлению) государство компенсирует часть налога на доходы физических лиц и военный сбор, то есть начислит соответствующую сумму налога на карточный счет арендодателя.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, недавно Правительство приняло постановление, которым ввело новый инструмент поддержки для ВПЛ – субсидию на аренду жилья. 

Также мы писали, какой договор нужно заключить ВПЛ с собственником жилья, чтобы оформить субсидию на аренду.

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ВПЛ субсидия

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