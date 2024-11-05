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З середини січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО — Мінсоцполітики

14:05, 5 листопада 2024
Внутрішньо переміщені особи, які мають платити за орендоване житло понад 30% свого доходу, зможуть отримати фінансову допомогу від держави.
З середини січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО — Мінсоцполітики
Фото: tsn.ua
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Міністерство соціальної політики України повідомило, що з середини січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО.

«Внутрішньо переміщені особи, які мають платити за орендоване житло понад 30% свого доходу (або сукупного доходу родини, якщо це родина ВПО) зможуть отримати фінансову допомогу від держави», - заявили у відомстві.

Також там наголосили, що орендодавцям, які здають житло ВПО і мають типовий договір про оренду (він буде в електронному формі та у вільному доступі як додаток до постанови) держава компенсує частину податку на доходи фізичних осіб і військовий збір, тобто нарахує  відповідну суму податку на картковий рахунок орендодавця.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Уряд прийняв постанову, якою запровадив новий інструмент підтримки для ВПО – субсидію на оренду житла.

Також ми писали писала, який договір треба укласти ВПО з власником житла, щоб оформити субсидію на оренду.

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ВПО субсидія

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