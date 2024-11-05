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Закон про дрова спрямований проти чорних лісорубів, а не проти населення — автор законопроекту

09:57, 5 листопада 2024
Закон про дрова покликаний зупинити незаконні вирубки лісу і не стосується побутового обсягу — співавтор проекту Максим Павлюк.
Закон про дрова спрямований проти чорних лісорубів, а не проти населення — автор законопроекту
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Закон про дрова спрямований не проти населення, яке використовує дрова для обігріву власних будинків, а стосується «чорних лісорубів», незаконних пилорам, які наживаються на краденому лісі. Про це заявив народний депутат, заступник голови Комітету парламенту з питань правоохоронної діяльності й один з авторів законопроекту Максим Павлюк, передає пресслужба «Слуги народу».

«В окремих ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що начебто норми проголосованого законопроекту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів. Такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності і є не просто довільним трактування проголосованих норм, а відвертою неправдою», - заявив депутат.

Народний обранець наголосив, що документ стосується «чорних лісорубів», незаконних пилорам, але аж ніяк не населення, яке обігріває дровами будинки. Він покликаний зупинити незаконні вирубки й жодним чином не стосується деревини побутового обсягу. А саме - 30 м куб. сосни, або 15 м куб. дуба.

«Іншими словами, особа не несе жодної відповідальності за зберігання 30 м куб. соснових дров, або 15 м куб. дубових. Це той об’єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон, і навіть дещо із запасом», - зауважив Максим Павлюк.

Він додав, що для настання кримінальної відповідальності необхідно зберігання на суму понад 30 тис. грн, а це, за даними ДроваЄ, – 30 м куб. сосни, або 15 м куб. дуба.  

«Тому для звичайних домогосподарств, які не займаються переробкою чи продажем деревини у промислових масштабах, цей законопроєкт значення не матиме. Але навіть якщо хтось, розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці, заготував на цю зиму більше, ніж 15 кубів дубових дров чи 30 куб. м соснових, для них немає причин перейматися», - заявив він.

Максим Павлюк також зазначив, що Закон не має зворотної сили в часі, відтак державні органи, зокрема й поліція, «не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності».

«Опалювальний сезон розпочався. Тому навіть суто технічно у цій частині норми закону запрацюють не раніше, як із початку підготовки до наступного опалювального сезону. Цей законопроект покликаний не шукати дрова у дворах людей, а запобігти обігу нелегальної деревини та зберегти природу, привести норми українського законодавства до європейських вимог», - підсумував Максим Павлюк.

 Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким, українців, які зберігають вдома дрова без документів, можуть оштрафувати або відправити за ґрати.

Додамо, народний депутат Юрій Камельчук пояснив ухвалений парламентом закон про посилення відповідальністі за незаконну вирубку та зберігання деревини. 

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Верховна Рада України

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