У Польщі не виключили, що НАТО може розглянути питання перехоплення ракет рф над Україною

Радослав Сікорський заявив, що НАТО може обговорити питання можливості збиття російських ракет над Україною.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що питання щодо перехоплення ракет рф над Україною силами країн-членів альянсу викликає складні дискусії про межі права на самооборону, пише TVN24.

«Чи маємо ми право збити таку ракету тільки після того, як вона перетне наш кордон? У цьому сумнівів немає, але тільки тоді може статися те, що сталося у Пшеводові. Уламки можуть спричинити значні пошкодження, травми або навіть смерть», - сказав він.

За словами міністра, що з приводу цієї пропозиції України можуть бути різні думки.

«Це питання погодження та обговорення між нашими союзниками. Зараз у нас новий генеральний секретар НАТО, і вже на наступному тижні відбудеться чергова зустріч міністрів НАТО. Можливо, ця тема стане частиною порядку денного переговорів», - зазначив він.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна має отримати «безпекову парасольку» в обмін на відмову від повернення ядерної зброї.

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