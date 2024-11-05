В Польше не исключили, что НАТО может рассмотреть вопрос перехвата ракет рф над Украиной

Радослав Сикорский заявил, что НАТО может обсудить вопрос о возможности сбивания российских ракет над Украиной.

Фото: fakty.com.ua

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что вопрос о перехвате ракет рф над Украиной силами стран-членов альянса вызывает сложные дискуссии о границах права на самооборону, пишет TVN24.

«Имеем ли мы право сбить такую ракету только после того, как она пересечет нашу границу? В этом сомнений нет, но только тогда может произойти то, что произошло в Пшеводове. Обломки могут вызвать значительные повреждения, травмы или даже смерть», - сказал он.

По словам министра, что по поводу этого предложения Украины могут быть разные мнения.

«Это вопрос согласования и обсуждения между нашими союзниками. Сейчас у нас новый генеральный секретарь НАТО, и уже на следующей неделе состоится очередная встреча министров НАТО. Возможно, эта тема станет частью повестки дня переговоров», - отметил он.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина должна получить «зонтик безопасности» в обмен на отказ от возвращения ядерного оружия.

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