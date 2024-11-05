ВККС обнародовала для общественного обсуждения проект нового Положения о порядке и методологии квалифоценирования

Обнародован проект Положения о порядке и методологии квалификационного оценивания, показатели соответствия критериям квалификационного оценивания и средства их установления.

Фото: vkksu.gov.ua

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала для общественного обсуждения проект нового Положения о порядке и методологии квалификационного оценивания, показатели соответствия критериям квалификационного оценивания и средства их установления.

«Предложения, замечания к проекту Положения по форме согласно этой ссылке, а также заявки для участия в публичном обсуждении просим прислать не позднее 13 ноября 2024 года по электронному адресу Комиссии: [email protected]», - заявили в ВККС.

О дате, времени, месте и форме проведения публичного обсуждения проекта Положение ВККС сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что кандидата на должность судьи дисквалифицировали из-за забытого в кармане мобильного телефона.

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