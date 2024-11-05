ВККС оприлюднила для громадського обговорення проект нового Положення про порядок та методологію кваліфоцінювання

Оприлюднено проект Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

Фото: vkksu.gov.ua

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила для громадського обговорення проект нового Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

«Пропозиції, зауваження до проєкту Положення за формою згідно з цим посиланням, а також заявки для участі в публічному обговоренні просимо надіслати не пізніше 13 листопада 2024 року на електронну адресу Комісії: [email protected]», - заявили у ВККС.

Про дату, час, місце та форму проведення публічного обговорення проекту Положення ВККС повідомить додатково.

Раніше ми писали, що кандидата на посаду судді дискваліфікували через забутий у кишені мобільний телефон.

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