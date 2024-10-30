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Кандидата на посаду судді дискваліфікували через забутий у кишені мобільний телефон

07:36, 30 жовтня 2024
Конкурс на посаду судді апеляційного господарського суду для діючого судді завершився достроково.
Кандидата на посаду судді дискваліфікували через забутий у кишені мобільний телефон
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 23 жовтня 2024 року вперше визнала порушення кандидатом на посаду судді апеляційного суду правил складення тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації апеляційного господарського суду.

Як зазначили у ВККС, 22 жовтня суддя Господарського суду Харківської області Володимир Ольшанченко перед початком процедури тестування не здав свій мобільний телефон.

Вже під час процедури тестування, коли кандидат захотів відвідати вбиральню, уповноважений представник Секретаріату Комісії помітив, що у кишені піджака судді знаходиться заборонений предмет – мобільний телефон.

Суддя повідомив, що не мав наміру користуватися телефоном під час процедури тестування і просто забув його у кишені через власну неуважність.

Зазначимо, що за підсумками тестування Володимир Ольшанченко набрав прохідний бал – 128 балів зі 112,5 мінімально необхідних балів.

Втім, у ВККС зазначили, що Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів передбачає, що учасник іспиту зобов’язаний помістити електронні пристрої, зокрема, мобільні телефони до спеціального пакета, наданого Комісією, та дотримуватись вказівок і вимог уповноважених представників.

Також Комісія нагадала, що правила та умови складання кваліфікаційного іспиту були оприлюднені заздалегідь, тобто усі кандидати мали можливість з ними ознайомитися.

Відтак, Комісія визнала допущене порушення істотним і дискваліфікувала кандидата.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя ВККС

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