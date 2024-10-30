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Кандидата на должность судьи дисквалифицировали из-за забытого в кармане мобильного телефона

07:36, 30 октября 2024
Конкурс на должность судьи апелляционного хозяйственного суда для действующего судьи завершился досрочно.
Кандидата на должность судьи дисквалифицировали из-за забытого в кармане мобильного телефона
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 23 октября 2024 года впервые признала нарушение кандидатом на должность судьи апелляционного суда правил тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации апелляционного хозяйственного суда.

Как отметили в ВККС, 22 октября судья Хозяйственного суда Харьковской области Владимир Ольшанченко перед началом процедуры тестирования не сдал свой мобильный телефон.

Уже во время процедуры тестирования, когда кандидат захотел посетить туалет, уполномоченный представитель Секретариата Комиссии заметил, что в кармане пиджака судьи находится запрещенный предмет – мобильный телефон.

Судья сообщил, что не собирался пользоваться телефоном во время процедуры тестирования и просто забыл его в кармане из-за собственной невнимательности.

Отметим, что по итогам тестирования Владимир Ольшанченко набрал проходной балл – 128 баллов из 112,5 минимально необходимых баллов.

Впрочем, в ВККС отметили, что Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и методика оценивания кандидатов предусматривает, что участник экзамена обязан поместить электронные устройства, в частности, мобильные телефоны в специальный пакет, предоставленный Комиссией, и следовать указаниям и требованиям уполномоченных представителей.

Комиссия также напомнила, что правила и условия сдачи квалификационного экзамена были обнародованы заранее, то есть все кандидаты имели возможность с ними ознакомиться.

Таким образом, Комиссия признала допущенное нарушение существенным и дисквалифицировала кандидата.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья ВККС

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